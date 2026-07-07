Transporte pesado denuncia 50% de desabastecimiento de diésel en Bolivia

El presidente de la Confederación Nacional del Transporte Pesado de Bolivia, Domingo Ramos, denunció que el sector enfrenta un desabastecimiento de diésel que, según sus cálculos, alcanza al menos el 50% en el país, pese a que ya concluyeron los bloqueos que afectaron las carreteras durante más de 50 días.

El dirigente señaló que los transportistas continúan realizando filas de tres a cuatro días en surtidores para acceder al combustible, situación que genera preocupación en el sector productivo y de carga pesada.

Piden reunión con autoridades

Ramos informó que el sector solicitó una reunión presencial con el ministro de Obras Públicas y el ministro de Hidrocarburos, prevista para este jueves por la mañana, con la participación de representantes de los nueve departamentos.

El dirigente sostuvo que necesitan conocer cuál es la “verdadera realidad” sobre el abastecimiento de diésel y qué ocurre dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

“Queremos escuchar respuestas reales y no mentiras, porque nosotros somos quienes estamos sufriendo las inclemencias del tiempo y el desabastecimiento de combustible”, afirmó Ramos.

Filas de hasta cuatro días

El representante del transporte pesado aseguró que, tras permanecer varados por los bloqueos, ahora los choferes deben dormir en los surtidores para conseguir diésel.

“Después de que hemos dormido 53 días en los bloqueos, ahora tenemos que dormir en los surtidores por cuatro o cinco días para conseguir combustible”, señaló.

Según Ramos, algunos surtidores informaron que la dotación de combustible fue reducida en un 50%, lo que habría provocado la acumulación de camiones en diferentes regiones.

Cuestionan a YPFB

El dirigente afirmó que algo “tiene que pasar” dentro de YPFB para que el combustible no llegue de manera regular al transporte pesado.

También mencionó que en Santa Cruz habría cisternas cargadas con combustible que no pueden descargar por falta de espacio, mientras en surtidores persisten las filas de camiones.

“Algo tiene que pasar dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para que no nos estén dotando de combustible”, cuestionó.

Advierten declararse en emergencia

El presidente de la Confederación Nacional del Transporte Pesado advirtió que, si no reciben una respuesta satisfactoria en la reunión con las autoridades, el sector podría declararse en estado de emergencia y en “quiebra nacional”.

Ramos señaló que el combustible es esencial para el trabajo diario del transporte pesado y que, si un chofer no trabaja, no genera ingresos para sostener a su familia.

“El combustible es un líquido elemental para nuestro trabajo diario. Día que no trabaja el transportista, día que no come”, afirmó.

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