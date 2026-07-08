“El primer filtro son las empresas”: Defensoría de la Niñez cruceña expone falta de control en la Terminal Bimodal

Las autoridades municipales reportaron deficiencias en los mecanismos de verificación de documentos aplicados al viaje de menores de edad desde la Terminal de Buses de Santa Cruz. Lola Terrazas, directora Municipal de Género y Gestión Social de Santa Cruz de la Sierra, informó que las empresas de transporte interdepartamental y la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) representan el primer filtro de control que actualmente carece de una regulación efectiva.

La funcionaria pública cuestionó los métodos comerciales aplicados por los operadores de transporte en la venta de pasajes en la terminal terrestre.

"Hemos encontrado que venden 3 asientos a una sola persona y con un mismo número de carnet de identidad porque parece que el afán es vender la mayor cantidad de asientos y no garantizar la seguridad de a quienes está vendiendo", denunció Terrazas.

Coordinación y rescate en Cochabamba

La urgencia institucional se enfoca ahora en coordinar con la Defensoría de Cochabamba el traslado del cuerpo de una bebé de seis meses que falleció tras ser alquilada para mendicidad. La directora de Género detalló que "desde el sábado estamos coordinando, por precariedades de la documentación de la bebé no se ha podido concretar el traslado del féretro" para darle cristiana sepultura.

La autoridad advirtió que se trata de "un caso muy conmovedor que nos tiene que llamar a la reflexión como sociedad que es un problema estructural que no solo obedece a necesidad económica".

Asimismo, la dirección municipal realiza el seguimiento de los otros menores de edad que se encontraban con la madre aprehendida en territorio cochabambino tras un requerimiento fiscal. Terrazas especificó que "hemos elevado el requerimiento fiscal de los menores que están en Cochabamba para que se pueda identificar a su familia nuclear o ampliada, para que con la Defensoría se pueda garantizar su seguridad".

En este contexto, este martes tras una intervención oportuna de las autoridades de la Bimodal, se logró frenar el traslado de cuatro menores procedentes de la zona de la Chiquitania.

La funcionaria lamentó la histórica escasez de políticas institucionales sobre este tema.

"Tenemos una competencia vital y que se vio ausente en estos últimos 5 años de gestión que es la prevención, identificación temprana que están en situación de riesgo", concluyó Terrazas.

Mira la programación en Red Uno Play