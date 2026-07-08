¿Habrá diésel? Anapo exige a YPFB cumplir acuerdo de abastecimiento para garantizar la cosecha

La falta de diésel sigue preocupando al sector productivo de Santa Cruz. En plena cosecha de invierno y con la siembra aún en marcha en varias zonas, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) pidió al Gobierno cumplir el acuerdo alcanzado con YPFB para garantizar el abastecimiento de combustible.

El gerente general de la institución, Jaime Hernández, recordó que la anterior semana el sector sostuvo una reunión con el ministro de Hidrocarburos, el presidente de YPFB y representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), en la que se alcanzaron acuerdos para garantizar el abastecimiento de diésel.

"Como sector productivo estamos preocupados por el tema del abastecimiento de diésel. Estamos a la expectativa de que los acuerdos se puedan ir cumpliendo lo más antes posible, a efectos de que pequeños, medianos y grandes productores tengan la seguridad de que van a contar con el diésel para seguir produciendo alimentos para el país", afirmó Hernández.

El representante explicó que actualmente se inició la cosecha de invierno en la zona este, donde existen cerca de 950.000 hectáreas sembradas con sorgo, trigo, maíz y girasol. Asimismo, indicó que en el norte integrado aún deben sembrarse alrededor de 400.000 hectáreas antes de finalizar julio, por lo que consideró indispensable asegurar el suministro de combustible.

Respecto al Decreto Supremo 5644, que autoriza la importación y comercialización de combustibles por parte de privados, Hernández sostuvo que representa una alternativa para mejorar el abastecimiento, aunque advirtió que aún debe ser reglamentado.

"La importación de combustible no deja de ser una alternativa importante de abastecimiento. Sin embargo, este decreto todavía tiene que ser reglamentado y eso seguramente demorará algunas semanas", señaló.

Anapo recordó que el acuerdo suscrito con YPFB contempla el abastecimiento de 72 millones de litros de diésel durante julio, con una asignación diaria de al menos tres millones de litros para Santa Cruz, volumen que consideran necesario para atender la demanda del sector productivo.

Finalmente, Hernández advirtió que un eventual incumplimiento de ese compromiso podría afectar la producción de alimentos y la economía nacional.

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