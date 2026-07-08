Tradición, sabor y cultura: Cotoca celebra este domingo el Festival de la Jalea

Cotoca ya vive el ambiente festivo de una de sus actividades más representativas. Este domingo se llevará a cabo una nueva versión del Festival de la Jalea, una jornada que combinará tradición, gastronomía y cultura para recibir a cientos de visitantes.

En la antesala del evento, productores mostraron el proceso artesanal de elaboración de la jalea, que se cocina lentamente en grandes pailas sobre leña hasta alcanzar la consistencia característica. Además de este tradicional dulce, también se preparan tablillas y otros productos típicos del municipio.

La reina del festival invitó a la población a participar de la actividad y destacó que la jornada incluirá degustaciones gratuitas y su coronación.

"Este domingo es el Festival de la Jalea. También va a haber una hora gratis de jalea y mi coronación. Los invitamos a toda la gente hermosa de Santa Cruz a que venga al municipio más dulce que tiene Santa Cruz, Cotoca", expresó.

El programa contempla además presentaciones de ballets folclóricos, música tradicional y una amplia oferta gastronómica con platos típicos como pacumuto, anticucho de cerdo, majadito, además de bebidas tradicionales como somó y chicha.

Mira la programación en Red Uno Play