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El frío aumenta la demanda de ropa de invierno en la feria de la Av. Cumavi

Los comerciantes ofrecen chulos, chompas, buzos y chamarras desde Bs 20. Los compradores destacan la variedad de modelos y los precios accesibles para enfrentar las bajas temperaturas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

08/07/2026 9:32

Agregar Reduno en
Los Mañaneros ofrece prendas de invierno desde Bs 20
Santa Cruz, Bolivia

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Las bajas temperaturas registradas en Santa Cruz llevaron a decenas de personas a acudir desde las primeras horas de este miércoles a la feria de invierno de Los Mañaneros, donde comerciantes ofrecen una amplia variedad de prendas de abrigo para niños, jóvenes y adultos.

En el lugar se comercializan chulos, chompas, buzos, chamarras y chalecos impermeables, además de otros accesorios para protegerse del frío. Los compradores señalaron que encontraron precios accesibles y una gran variedad de modelos.

"Está muy económico. Además, está a la moda", comentó una compradora mientras elegía un chulo para hacer frente a las bajas temperaturas.

Los comerciantes indicaron que este año cuentan con una amplia oferta de diseños. "Hay variedad de novedades. Tengo para mayores, para niños y diferentes modelos. Hay desde 20 bolivianos hasta 150 bolivianos", señaló una de ellas.

Además de las prendas tradicionales de invierno, en la feria también se ofrecen chalecos impermeables y ropa adecuada para la temporada de lluvias, brindando opciones para que la población pueda protegerse de las bajas temperaturas y las precipitaciones.

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