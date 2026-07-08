“Hasta que vuelva a trabajar”: hombre atropellado por un micro pide que el chofer asuma sus gastos médicos

Un hombre de 51 años, de ocupación soldador, pidió públicamente que el conductor del micro que lo atropelló en la zona de la Radial 26 y cuarto anillo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, asuma los gastos médicos derivados del accidente, ya que las lesiones sufridas le impiden trabajar y sostener a su familia.

El hecho ocurrió cuando la víctima se desplazaba en bicicleta con la intención de recoger a su hija de una unidad educativa. Según el relato del afectado, el conductor del micro no advirtió su presencia y terminó impactándolo de frente, provocándole una fractura en el peroné y múltiples golpes.

“Él no se ha personado tampoco a decir cómo estoy, a verme en qué condiciones estoy. Ha sido algo que ni yo mismo me lo imagino, porque él ha podido matarme. Tengo una familia que mantener y ahorita no estoy pudiendo trabajar”, manifestó la víctima en contacto con El Mañanero de Red Uno.

Además de las lesiones físicas, el hombre perdió su bicicleta, que era su principal medio de transporte para trasladarse a su trabajo y llevar a su hija al colegio.

“Tengo gastos por medicamentos, las recetas que me han dado. El viernes tengo que volver a consulta y la consulta es cara. Nadie me cubre esos gastos y yo no tengo el dinero”, lamentó.

El soldador explicó que la falta de ingresos ha complicado aún más la situación económica de su familia, ya que permanece imposibilitado de ejercer su oficio mientras se recupera de la fractura.

“El dinero ya no tengo porque no estoy trabajando. Hay gastos de la casa y tampoco tengo cómo volver a comprar mi bicicleta, que era mi medio de transporte”, agregó.

La familia informó que el caso ya fue denunciado ante las autoridades y que el proceso es seguido por el Ministerio Público. Según la víctima, su esposa se encuentra realizando el seguimiento de la investigación debido a que él permaneció internado tras el accidente.

El principal pedido de la familia es que el conductor del micro asuma los gastos médicos y de recuperación mientras el afectado permanezca impedido de trabajar.

“Que corran con los gastos, hasta el momento en que yo pueda volver a trabajar”, expresó.

El accidente quedó registrado por cámaras

Cámaras de seguridad instaladas en la zona captaron el momento del accidente. En las imágenes se observa al hombre desplazándose en bicicleta e incorporándose a la vía tras realizar un giro hacia la izquierda. Segundos después aparece un micro de servicio público que, de acuerdo con el registro audiovisual, aparentemente circulaba a una velocidad superior a la permitida.

El conductor no logró advertir la presencia del ciclista y terminó embistiéndolo, lanzándolo contra el pavimento. Tras el impacto, vecinos y transeúntes acudieron de inmediato para auxiliar al herido, mientras otras personas solicitaron la presencia de los equipos de emergencia.

La víctima permanece en proceso de recuperación y espera que el responsable del accidente responda por los gastos médicos, los daños ocasionados y el perjuicio económico que enfrenta al no poder trabajar.

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