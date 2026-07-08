Mi Teleférico presenta denuncias penales por daños durante conflictos sociales

La empresa estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico presentó dos denuncias ante el Ministerio Público por los delitos de destrucción o deterioro de bienes del estado y la riqueza nacional y atentado contra la seguridad de los medios de transporte por los hechos de violencia registrados en jornadas de conflictividad social que afectaron estaciones, cabinas y personal.

Denuncias en etapa de investigación

Las denuncias presentadas, el 25 y 26 de mayo, avanzan y se encuentran actualmente en etapa de investigación bajo la dirección del Ministerio Público y con la participación de efectivos policiales del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción, quienes desarrollan las actuaciones necesarias para identificar a los presuntos responsables de estos hechos.

“Es un patrimonio de todos los bolivianos y tenemos la obligación de proteger su infraestructura, a nuestros trabajadores y usuarios. Por ello, estamos coadyuvando y colaborando plenamente con las autoridades competentes para que estos hechos sean esclarecidos y los responsables respondan ante la justicia conforme a la ley”, dijo el gerente de Mi Teleférico, Christian Eduardo Rojas.

Explicó que estas acciones forman parte de la política institucional de resguardo de los bienes del Estado y fortalecimiento de los servicios públicos, en concordancia con los lineamientos del presidente Rodrigo Paz y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, orientados a preservar la infraestructura estratégica del país y garantizar la continuidad de los servicios esenciales para la población.

Procesos penales

Los procesos penales que instauró Mi Teleférico, se llevan adelante de acuerdo con el informe técnico emitido por la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento sobre los incidentes que acontecieron cuando grupos de manifestantes atentaron las estaciones Armentia de la Línea Naranja, El Prado de la Línea Celeste y Río Seco de la Línea Azul, ocasionando daños en la infraestructura de las estaciones y en cabinas que se encontraban en operación.

Asimismo, el informe establece que, durante estos hechos, personal fue víctima de agresiones físicas, situación que obligó a activar protocolos de seguridad para evacuar y resguardar a los usuarios del sistema y a los trabajadores.

Agresiones físicas a funcionarios

En la Estación El Prado también se registró la agresión a tres efectivos policiales, uno de gravedad que fue trasladado para recibir tratamiento médico; sobre este hecho, la empresa estatal brinda toda la colaboración a la Policía para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido.

El gerente de Mi Teleférico afirmó que la empresa asumirá todas las acciones legales necesarias para resguardar el patrimonio público y garantizar la seguridad del sistema de transporte por cable. Ratificó su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades competentes para contribuir al desarrollo de las investigaciones y reforzar las medidas de seguridad destinadas a proteger a los usuarios, al personal y a la infraestructura del sistema.

Fuente: Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda

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