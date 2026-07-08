Roberto Castro: “La crisis energética es resultado de 20 años sin planificación”

El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, afirmó que la crisis energética que atraviesa el país es consecuencia de más de dos décadas sin una adecuada planificación estatal y aseguró que el Gobierno trabaja en medidas para enfrentar la escasez de combustibles.

Mala gestión de hidrocarburos durante 20 años

“Después de 20 años de no haber planificado el Estado, ahora se tiene que empezar a planificar y eso es lo que se está haciendo”, sostuvo la autoridad al referirse a las filas que persisten en distintos puntos del país para abastecerse de carburantes.

Castro indicó que la administración del presidente Rodrigo Paz busca mitigar los efectos de la crisis mediante una planificación que permita estabilizar el suministro energético y garantizar soluciones de largo plazo.

Proyectos de ley

En contraste, desde la bancada de Alianza Libre cuestionaron la demora del Ejecutivo en presentar proyectos de ley vinculados al sector hidrocarburífero, minero y de inversiones, considerados fundamentales para atraer capitales y aumentar las reservas de hidrocarburos.

La diputada Lisa Claros informó que la Comisión de Economía Plural remitió una nota al Ministerio de Hidrocarburos para iniciar el trabajo conjunto en una normativa destinada a enfrentar la crisis energética.

“Nosotros ya tenemos avanzada una propuesta, pero necesitamos que exista apertura”, manifestó la legisladora, al señalar que el Gobierno debe acelerar el tratamiento de estas iniciativas.

Receso parlamentario

Por su parte, Castro anticipó que las leyes anunciadas por el Ejecutivo serán remitidas a la Asamblea Legislativa una vez concluido el receso parlamentario de dos semanas, con el objetivo de que sean debatidas y aprobadas.

El titular de Diputados expresó su expectativa de que estas normas permitan fortalecer el sector energético y contribuir a la recuperación económica del país.

YPFB alerta sobre una caída de las reservas de gas

Las declaraciones se producen después de que el presidente deYacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, advirtiera que Bolivia enfrenta una disminución crítica de sus reservas de gas natural.

En los próximos días, YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos y Energías darán a conocer el informe oficial que actualizará las reservas certificadas de hidrocarburos de Bolivia.

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