Personas en situación de calle murieron por hipotermia en La Paz

Dos personas en situación de calle fallecieron por hipotermia en la ciudad de La Paz como consecuencia de las bajas temperaturas que afectan a la sede de Gobierno, confirmó el Ministerio Público.

Víctimas del frío extremo

El fiscal Fabio Maldonado informó que ambos decesos ocurrieron en pleno centro paceño. El primer caso fue reportado en el Prado y el segundo en la zona de San Pedro, donde las víctimas fueron encontradas sin vida y posteriormente identificadas.

La autoridad explicó que la exposición prolongada al frío y la falta de un refugio fueron factores determinantes en ambos fallecimientos. "La exposición al frío y la falta de un refugio fueron factores que incidieron en ambos fallecimientos", señaló.

Ante esta situación, Maldonado exhortó a las instituciones competentes a fortalecer las acciones de protección para las personas en situación de calle. "Es necesario reforzar las medidas de protección y atención para esta población vulnerable", manifestó.

La Paz atraviesa jornadas de intenso frío, con un marcado descenso de temperaturas durante las primeras horas de la mañana y la noche, condiciones que incrementan el riesgo para quienes permanecen a la intemperie.

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