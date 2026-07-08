Cuatro heridos del accidente en la ruta Cotoca-Pailas fueron trasladados a Santa Cruz

Cuatro de los siete heridos del accidente registrado en la carretera que conecta Cotoca con Pailas fueron derivados a hospitales de Santa Cruz debido a la gravedad de sus lesiones y la necesidad de estudios especializados.

El director del hospital donde fueron atendidos inicialmente, Victor Hugo Vásquez, informó que los pacientes llegaron con diferentes tipos de lesiones.

"Nos llegaron siete pacientes; cuatro politraumatizados y tres policontusos. Los cuatro politraumatizados fueron referidos a un centro de mayor complejidad, ya que necesitaban mayores estudios", explicó.

Entre los trasladados se encuentra un niño de ocho años, quien fue evacuado para recibir atención especializada. También se reportó el caso de una mujer de aproximadamente 30 años, considerada una de las pacientes con mayor preocupación por la gravedad de sus heridas.

Los otros tres pacientes que permanecen internados en Cotoca presentan una evolución favorable.

Sobre la atención médica, el responsable del hospital indicó que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) cubre los gastos de los afectados.

"Hay que respetar la señalización y no exceder de velocidad, ya que estamos teniendo en menos de dos meses dos accidentes fatales con bastantes heridos", recomendó.

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