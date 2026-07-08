Alcalde ratifica que verbena paceña se realizará en San Francisco descartando fallas en embovedado

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, confirmó que la tradicional verbena del 15 de julio se realizará en la plaza San Francisco, pese a los cuestionamientos sobre la seguridad del embovedado del sector.

La polémica surgió luego de que el exalcalde de La Paz, Ivan Arias, observara la elección del lugar, recordando que durante su gestión se invirtieron varios meses en la reparación del embovedado del Prado y que, tras concluir las obras, se recomendó evitar actividades masivas para preservar la infraestructura.

Sin embargo, Dockweiler aseguró que el Gobierno Municipal realizó una evaluación técnica antes de tomar la decisión y afirmó que no existe riesgo para la estructura. “Hemos hecho la evaluación interna en el lugar y pudimos verificar que no existe absolutamente ningún riesgo”, sostuvo.

La autoridad municipal explicó que la presencia del público durante el evento no ocasionará daños al embovedado y calificó de infundadas las advertencias sobre posibles afectaciones.

Verbena paceña

Asimismo, cuestionó las críticas de exautoridades y consideró que buscan obstaculizar la organización de las actividades por la efeméride paceña. “Lo único que están intentando es trabar porque no les gusta que se hagan cosas en la ciudad”, afirmó.

Con esta decisión, la Alcaldía ratificó que la verbena por la gesta libertaria de La Paz se desarrollará el próximo 15 de julio en la histórica plaza San Francisco, uno de los principales escenarios de celebración en la sede de Gobierno.

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