Antes de salir de viaje, revise qué carreteras tienen cierres y restricciones este miércoles

En pleno periodo de vacaciones de invierno, se prevé un mayor movimiento de viajeros en las carreteras del país. Aunque gran parte de la Red Vial Fundamental se encuentra transitable, todavía existen tramos con restricciones horarias, desvíos y una ruta cerrada por inundación.

Este miércoles 8 de julio, muchas familias alistan maletas para viajar al interior del país. Ante el incremento del flujo vehicular, las autoridades recomiendan revisar el estado de las carreteras antes de salir de casa.

Según los reportes de transitabilidad difundidos por la Administradora Boliviana de Carreteras, ABC, los principales puntos observados se encuentran en La Paz, Santa Cruz y Pando.

La Paz: restricción entre Puente Chaco y Puente Villa

En el departamento de La Paz, el tramo Puente Chaco–Puente Villa mantiene restricción vehicular por trabajos de mantenimiento vial.

Los horarios de restricción son de 08:00 a 12:00 y de 13:30 a 18:00, de lunes a sábado.

A los conductores que tengan previsto circular por este sector se les recomienda programar su viaje con anticipación, respetar la señalización instalada y seguir las instrucciones del personal que trabaja en la vía.

Santa Cruz: tramo cerrado por inundación

En Santa Cruz, el tramo San Lorenzo–Salinas permanece intransitable debido a una inundación registrada a la altura del Puente San Miguelito.

Las autoridades recomiendan evitar esta ruta hasta nuevo aviso y optar por vías alternas mientras se realizan las evaluaciones correspondientes para restablecer la circulación.

Santa Cruz: restricciones entre Bermejo y La Angostura

También en Santa Cruz, el tramo Bermejo–La Angostura presenta restricciones por trabajos de conservación vial.

Los horarios de restricción son de 08:00 a 11:30 y de 14:00 a 17:30, de lunes a viernes.

Transportistas, productores y viajeros que utilizan esta carretera deben tomar en cuenta estos horarios para evitar demoras durante sus desplazamientos.

Pando: tránsito habilitado con desvíos

En el departamento de Pando, la circulación se mantiene habilitada con desvíos en dos sectores de la Red Vial Fundamental.

Uno de ellos es el tramo Kilómetro 185–La Floresta, donde el paso se realiza mediante desvíos por trabajos de construcción.

El otro punto es Conquista–El Sena, donde el tránsito está permitido, pero con desvíos debido a labores de mantenimiento.

En ambos casos, se pide reducir la velocidad, respetar la señalización temporal y seguir las instrucciones del personal desplegado en la zona.

Recomiendan revisar la ruta antes de viajar

Fuera de estos puntos, la Red Vial Fundamental registra circulación mayormente normal. Sin embargo, por el movimiento propio de las vacaciones de invierno, se recomienda consultar los reportes oficiales antes de emprender cualquier viaje.

Las autoridades también recuerdan a los conductores revisar el estado del vehículo, respetar los límites de velocidad, evitar maniobras riesgosas y mantenerse atentos a posibles cambios por lluvias, trabajos viales o emergencias en ruta.

La recomendación es clara: antes de salir de viaje, revisar el estado de la carretera puede marcar la diferencia entre un recorrido seguro y un trayecto lleno de contratiempos.

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