¿Su vecino hace fiestas hasta las 5 de la mañana? Conozca cómo reclamar legalmente

Las fiestas que se extienden hasta la madrugada y los ruidos que impiden el descanso pueden ser denunciados por los vecinos afectados. El abogado David Méndez explicó que existen mecanismos legales para reclamar cuando una persona o actividad vulnera la tranquilidad del entorno.

El profesional señaló que antes de iniciar una acción judicial se debe agotar la vía administrativa, recurriendo al gobierno municipal, que tiene la responsabilidad de atender este tipo de denuncias y verificar si existe una infracción.

“Simplemente se pone una denuncia. El municipio tiene la obligación de ir a realizar una inspección al lugar, tomar la medición con un decibelímetro o verificar cuál es la infracción administrativa que se está cometiendo”, explicó Méndez.

El abogado indicó que la normativa diferencia entre viviendas, locales comerciales y zonas industriales, debido a que cada espacio tiene distintos límites de emisión de ruido. En el caso de domicilios, explicó que después de las 20:00 se debe respetar un nivel máximo de 65 decibeles.

Además, recordó que las actividades comerciales tienen horarios y condiciones específicas de funcionamiento. “Una actividad económica para desarrollarse saca una licencia de funcionamiento y ahí conoce todas las normativas: los decibeles, la hermeticidad para evitar ruidos molestos, el horario de atención y otras regulaciones”, señaló.

Méndez también explicó que, si el municipio no actúa o el problema continúa, los afectados pueden recurrir a otras vías legales. “Puede iniciar una acción de amparo constitucional, que es lo más rápido para que le brinde protección y tutela a sus derechos, o una acción por la vía civil”, indicó.

El especialista recomendó a los ciudadanos documentar los problemas y realizar las denuncias correspondientes, especialmente cuando las fiestas, ruidos excesivos o actividades no autorizadas afectan el descanso y la convivencia entre vecinos.

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