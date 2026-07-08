“Para proteger la vida”: Naabol realizará este viernes un simulacro de accidente aéreo en El Trompillo

La Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) realizará este viernes 10 de julio, a partir de las 15:00, un simulacro de accidente aéreo en el aeropuerto El Trompillo, en Santa Cruz, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia aeronáutica y verificar la aplicación del Plan de Emergencia de Aeródromo.

La actividad se desarrollará en cumplimiento de la Reglamentación Aeronáutica Boliviana (RAB) 138 y, según la institución, se trata del primer ejercicio de este tipo que se ejecutará en esta terminal aérea.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, destacó la importancia de fortalecer la preparación y la coordinación entre las instituciones involucradas para responder de manera oportuna y eficiente ante una eventual emergencia. Asimismo, señaló que la gestión del presidente Rodrigo Paz prioriza la seguridad operacional y la protección de los usuarios del sistema aeroportuario.

A través de un comunicado, Naabol explicó que el simulacro permitirá evaluar la aplicación de los protocolos de emergencia, reforzar la coordinación entre las entidades de primera respuesta y optimizar los procedimientos para proteger la vida, minimizar las consecuencias de un incidente y garantizar la continuidad de las operaciones aeroportuarias.

En el ejercicio participarán bomberos aeronáuticos, brigadas de emergencia aeroportuaria, personal de seguridad operacional, servicios médicos, efectivos de la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y otras instituciones de apoyo, que actuarán conforme a los protocolos establecidos.

La entidad también pidió a la población que vive en los alrededores del aeropuerto mantener la calma ante la presencia de vehículos de emergencia, sirenas y movimientos operativos, ya que se tratará únicamente de un ejercicio preventivo y no de una emergencia real.

Como antecedente, Naabol recordó que en abril se realizó un simulacro de accidente aéreo en el Aeropuerto Internacional Aníbal Arab Fadul, en Cobija, donde se puso a prueba la capacidad de respuesta inmediata. Asimismo, en marzo se llevó a cabo el primer simulacro de emergencia aérea nocturna en el Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann, en Cochabamba. Estos ejercicios forman parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad operacional en las terminales aéreas del país.

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