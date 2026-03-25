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NAABOL garantiza operaciones normales en el aeropuerto de El Alto pese al paro del transporte

La entidad asegura continuidad de servicios aeroportuarios y de navegación aérea este miércoles, en medio de conflictos en La Paz y El Alto.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

25/03/2026 13:19

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El Alto

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La entidad Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos informó que las operaciones en el Aeropuerto Internacional de El Alto se desarrollan con total normalidad este miércoles 25 de marzo, pese al paro de transporte que afecta a las ciudades de La Paz y El Alto.

A través de un comunicado oficial, la institución señaló que se garantiza la continuidad plena de los servicios aeroportuarios y de navegación aérea, priorizando la seguridad operativa y la conectividad del departamento con el resto del país.

“Las operaciones en el Aeropuerto Internacional de El Alto se desarrollan con total normalidad”, señala el pronunciamiento, en el que además se enfatiza que se mantienen activos todos los protocolos para asegurar el funcionamiento eficiente de la terminal aérea.

Desde NAABOL se remarcó que, ante el contexto de movilizaciones y restricciones en el transporte terrestre, el servicio aéreo continúa operando sin interrupciones, brindando una alternativa para los usuarios que requieren desplazarse.

Asimismo, la entidad reafirmó su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente y la prestación de servicios oportunos en beneficio de la población, garantizando la seguridad y regularidad de las operaciones.

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