¿Se pueden separar bienes antes de casarse en Bolivia? Abogada explica qué dice la ley

En Bolivia, los futuros esposos no pueden establecer mediante un acuerdo prenupcial que sus bienes permanecerán separados durante el matrimonio, debido a que la normativa vigente establece un régimen de bienes gananciales, explicó la abogada Pamela Caballero.

La profesional señaló que la legislación boliviana no permite contratos que restrinjan o eliminen los derechos que tendrán los cónyuges sobre los bienes adquiridos durante la vida matrimonial.

“Cuando uno resuelve casarse, va a existir una ganancialidad de los bienes, donde tanto el esposo como la esposa van a tener derechos al 50%”, explicó.

Caballero indicó que, aunque una pareja pueda firmar un documento previo al matrimonio para establecer qué bienes pertenecen a cada uno, este acuerdo no tendría validez en un proceso judicial si pretende renunciar a derechos futuros.

“La ley dice que todo convenio en el que los cónyuges puedan renunciar a derechos futuros es nulo de pleno derecho”, afirmó.

Bienes propios antes del matrimonio, herencias y donaciones

La abogada aclaró que existen bienes que no ingresan al patrimonio ganancial de la pareja, como aquellos obtenidos por herencia o donación.

“Si mi padre me hereda algún bien, eso es solamente para mí, mi esposo no puede reclamar. Similar circunstancia acontece con la esposa”, explicó.

Sin embargo, recomendó que la documentación de estos bienes establezca claramente que fueron recibidos como herencia o donación, para evitar conflictos posteriores y demostrar que forman parte del patrimonio personal de uno de los cónyuges.

Asimismo, señaló que los bienes adquiridos antes del matrimonio también pueden ser reconocidos como bienes propios, siempre que exista respaldo documental.

Separación de bienes antes del divorcio

Caballero explicó que, aunque en Bolivia no está reconocido el matrimonio bajo un régimen de bienes separados, la normativa permite solicitar una separación de bienes cuando existe una mala administración del patrimonio familiar.

“Si alguno de los cónyuges derrocha la plata, uno de ellos puede acudir ante el juez y poner en conocimiento la mala administración de bienes para que ordene la separación de bienes previo al divorcio formal”, indicó.

La abogada explicó que desde el momento en que un juez dispone la separación de bienes, las nuevas obligaciones económicas ya no generan responsabilidad compartida entre ambos cónyuges.

La unión libre también genera derechos patrimoniales

Caballero recordó que los derechos sobre bienes gananciales también se aplican en las uniones libres o de hecho.

“Esto se aplica también en el caso de un matrimonio de hecho, es decir, a aquellas personas que conviven, incluso si no está declarado judicialmente. El 50% de los derechos le va a corresponder al concubino o concubina”, señaló.

Además, destacó que las labores de cuidado del hogar y de los hijos también generan derechos sobre los bienes adquiridos durante la convivencia.

“El hecho de cuidar la casa y a los hijos hace que una persona adquiera derechos sobre los bienes gananciales por la vida en común”, explicó.

Deudas y responsabilidad económica

Respecto a las deudas, la abogada indicó que si fueron adquiridas durante la vigencia del matrimonio o la relación de convivencia, ambos pueden tener responsabilidad sobre ellas, salvo que exista una separación de bienes ordenada judicialmente.

“La única situación en la que uno no estaría obligado es cuando el juez ya ordenó la separación de bienes”, explicó.

Caballero recomendó que las personas protejan su patrimonio mediante los mecanismos legales establecidos, especialmente cuando existen problemas de administración económica dentro de la pareja.

“La separación de bienes es una herramienta para cuidar el patrimonio y puede solicitarse incluso antes del divorcio”, señaló.



Mira la programación en Red Uno Play