Brayan Suárez Aguilera, un joven boliviano de 26 años que migró a Chile en busca de mejores oportunidades laborales, fue asesinado mientras trabajaba como conductor de una aplicación de transporte. Su familia asegura que conoció la noticia a través de publicaciones en redes sociales y que, horas después, amigos del joven confirmaron el hecho.

“Nos enteramos ayer (martes), como a las cuatro de la tarde, por Instagram. Después nos llamaron sus amigos y solo nos dijeron que lo habían matado”, relató su hermana, Sicely Suárez, durante una entrevista en el programa El Mañanero.

La joven explicó que hasta el momento la familia desconoce cómo ocurrieron los hechos, ya que las autoridades chilenas continúan investigando el caso.

“Lo único que nos dijeron fue que lo habían matado. No sabemos nada. Solamente tenemos datos de los informes que hemos mirado en Facebook e Instagram”, expresó.

Según la información que recibieron, Brayan se encontraba realizando la entrega de verduras y también trabajaba como conductor de una aplicación de transporte. Sus familiares afirman que nunca conocieron de amenazas o conflictos que pudieran anticipar una tragedia.

“Él se fue de Bolivia para trabajar, ahorrar dinero y ayudar a la familia. Quería regresar para abrir su propio negocio”, contó su tía, Carmen Rivero.

El joven deja en la orfandad a una niña de cuatro años, quien aún no ha sido informada sobre la muerte de su padre.

“Sí, tiene una hijita de cuatro años. No sabe nada, no le hemos dicho nada todavía. El otro día preguntó por su papito”, relató entre lágrimas su hermana.

Mientras la investigación sigue en curso en Chile, la familia enfrenta otra difícil situación: reunir el dinero necesario para repatriar el cuerpo de Brayan. Su madre ya viajó al vecino país para realizar los trámites correspondientes, aunque sus allegados señalaron que tuvieron que recurrir a préstamos para cubrir los primeros gastos.

“Nadie merece morir así. Era un joven de 26 años, con toda una vida por delante. Pedimos justicia porque nadie merece perder la vida de esa manera”, manifestó Carmen Rivero.

Los familiares también solicitaron apoyo económico para poder trasladar el cuerpo de Brayan a Bolivia y darle sepultura. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 692 56302.

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