Deuda con centros de diálisis moviliza a pacientes renales en Santa Cruz

Pacientes renales instalaron una vigilia en la plaza 24 de Septiembre, en Santa Cruz, para exigir al Ministerio de Salud el pago de la deuda que, según denuncian, mantiene con los centros de convenio donde reciben tratamiento de hemodiálisis. Advierten que la situación podría afectar a más de 2.000 pacientes.

Los manifestantes permanecieron durante la noche bajo un toldo soportando las bajas temperaturas, mientras esperan una respuesta de las autoridades. Aseguran que hasta el momento no han recibido ninguna solución a sus demandas.

El representante de los pacientes, Marco Antonio Torrez, afirmó que la deuda acumulada alcanza los ocho meses con los centros de convenio y también incluye obligaciones pendientes con hospitales de segundo nivel.

"Si cierra un centro, ¿dónde vamos a ir a dializar? Es una muerte segura para nosotros", advirtió.

Asimismo, pidió a la ministra de Salud atender el conflicto y cumplir con los pagos comprometidos. "Lo que nosotros queremos es que esta ministra, por favor, pague. Que venga, dice que va a llegar a Santa Cruz, que venga, pero con cosas reales, no con mentiras", manifestó.

Los pacientes sostienen que la falta de recursos pone en riesgo la continuidad de los tratamientos de hemodiálisis y temen que algunos centros suspendan sus servicios por la falta de pagos, afectando a cientos de personas que dependen de esta atención para sobrevivir.

El dirigente señaló que, por el momento, la medida consiste en una vigilia; sin embargo, advirtió que podría endurecerse en los próximos días si no existe una respuesta del Gobierno. "Los compañeros van hasta crucificarse porque realmente la ministra está jugando con los pacientes renales", expresó.

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