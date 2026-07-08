Tragedia en la carretera a Copacabana: un bus se vuelca y deja víctimas fatales

Un trágico accidente de tránsito se registró la madrugada de este miércoles en el sector Lomita, sobre la carretera hacia Copacabana, donde un bus de transporte de pasajeros se volcó dejando un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas y varios heridos.

Tras el hecho, equipos de emergencia y pobladores auxiliaron a los sobrevivientes, quienes fueron evacuados a distintos centros de salud, principalmente al Hospital de Achacachi, donde reciben atención médica.

El vehículo quedó completamente volcado a un costado de la vía, mientras personal policial inició las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

Se espera que en las próximas horas la Policía y las autoridades competentes emitan un informe oficial con la identidad de las víctimas y las causas que provocaron el fatal accidente.

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