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Fallece José Legrá, campeón del mundo y leyenda del boxeo español, a los 90 años

El excampeón mundial del peso pluma, de origen cubano y nacionalizado español, falleció en Madrid. José Legrá conquistó dos títulos mundiales, siete europeos y se convirtió en una de las máximas figuras del boxeo español.

EFE

15/07/2026 6:18

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El boxeador español de origen cubano José Legrá, en una imagen de 1972.EFE/aa

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El legendario boxeador español de origen cubano José Legrá falleció en Madrid a los 90 años de edad durante la madrugada de este miércoles, según confirmaron a EFE fuentes de la Real Federación Española de Boxeo (RFEB).

El púgil hispanocubano fue una de las figuras más populares del boxeo español tras ganar dos veces el campeonato del mundo del peso pluma (1968 y 1972) y siete veces el de Europa. Estaba en posesión de la medalla de plata de la Real Orden del Mérito Deportivo desde 2003.



"Se nos va un grande", declaró a EFE Felipe Martínez, presidente de la RFEB, que destacó que Legrá fue "uno de los grandes estandartes de la época dorada del boxeo español, que hizo mucho por el boxeo".

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