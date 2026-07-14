Alerta internacional: Redes de trata captan a cientos de latinos para enviarlos a la "zona cero" en Rusia

Una red internacional de trata de personas está operando activamente en Sudamérica, captando a jóvenes bajo engaños para enviarlos a la primera línea de combate en la guerra entre Rusia y Ucrania. Aunque la primera denuncia formal en la región se registró en septiembre de 2025 en Perú, el flagelo ya ha alcanzado a Bolivia, obligando a las autoridades nacionales a activar investigaciones ante casos idénticos de reclutamiento forzoso.

En el país vecino, la situación es dramática. Se estima que al menos 600 ciudadanos peruanos —cifra que los familiares temen llegue a los 1.000— se encuentran atrapados en el frente ruso tras haber sido seducidos por anuncios fraudulentos en plataformas como Instagram y Telegram.

El modus operandi: De falsos empleos a las trincheras

Los testimonios de las familias peruanas coinciden de forma exacta con el esquema que hoy investiga la Policía Boliviana. Las víctimas son contactadas con atractivas ofertas para realizar trabajos de seguridad, construcción, cocina o labores logísticas, prometiendo sueldos de hasta 4.000 dólares, bonos de enganche de 20.000 dólares y la obtención de la ciudadanía rusa.

Sin embargo, la realidad al pisar Moscú es una trampa mortal. Las redes criminales les retienen los pasaportes y los presionan para firmar contratos redactados en ruso con el Ministerio de Defensa. En menos de un mes, y sin contar con experiencia militar previa en el 90% de los casos, los civiles son enviados a la denominada "zona cero".

"No sé nada de mi papá hace más de 10 días. Mi hermanito igual. Mi otro hermano también fue reclutado con mi papá. Igual con engaños", relató entre lágrimas Diana Estrada, una de las cientos de familiares que protestan en Perú exigiendo ayuda.

A través de videos difundidos en redes sociales, los propios reclutados muestran las precarias condiciones en las que sobreviven: "Acá está mi rifle, mi AK-47. Esto es como un búnker. Se tapa con tierra, se echa plástico, se echa árbol y queda", relata un ciudadano en medio del estruendo de explosiones y el constante asedio de drones ucranianos.

Cientos de cuerpos abandonados

El costo humano en la frontera europea ya es devastador. Nombres como Jair Sánchez (22 años) y Fran Pinedo (33) engrosan la lista de fallecidos peruanos. No obstante, las familias denuncian que rescatar los cuerpos es una misión imposible.

"En la zona cero hay cientos de cuerpos de personas muertas que son latinos; dicen que hay de nacionalidad peruana, colombiana, ecuatoriana, mexicana, brasileña, panameña y cubana. Están tirados ahí y en una situación de guerra nadie los va a recoger", lamentó otra madre afectada, quien no tiene contacto con su hijo desde el pasado 7 de abril.

Mientras la Cancillería del Perú informó que ha logrado el retorno de 25 ciudadanos y continúa exigiendo información a Moscú, las mafias internacionales han comenzado a diversificar sus modalidades de captación en la región, ofreciendo ahora falsas becas de estudio y contratos deportivos para atraer a los más jóvenes. Las autoridades bolivianas instan a la población a extremar cuidados ante ofertas laborales sospechosas en el extranjero que utilicen las redes sociales como enganche.

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