¡Le duró poco el arrepentimiento! Después de rezar robó la limosna de una iglesia (VIDEO)

Un hombre fue captado por cámaras de seguridad cuando presuntamente sustraía dinero de una caja de donativos dentro de la Iglesia Matriz de Nuestra Señora del Carmen, en Carmo do Rio Claro, en Minas Gerais, Brasil.

Las imágenes muestran al sujeto acercándose a la imagen de San José, aparentando estar en actitud de oración. Sin embargo, segundos después, extrae un objeto de su pantalón y logra abrir la caja donde los feligreses depositan sus ofrendas.

Durante el hecho, una mujer que se encontraba en el lugar notó el movimiento extraño y alertó a otro hombre, quien intentó seguir al sospechoso antes de que escapara del templo.

El párroco de la iglesia informó que aún no se puede determinar el monto exacto sustraído, aunque estima que la cantidad habría sido pequeña.

La Policía Militar registró la denuncia y la Policía Civil confirmó que el sospechoso ya fue identificado, pero continúa prófugo. Las autoridades mantienen la búsqueda para dar con su paradero.

Mira la programación en Red Uno Play