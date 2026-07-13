En un gesto que conmovió a la comunidad y que se volvió viral a nivel internacional, el municipio de Mejillones —una pequeña localidad costera ubicada en la Región de Antofagasta, en el norte de Chile— ordenó el cierre total por 60 días de la cancha deportiva pública "Los Palafitos". ¿El motivo? Una diminuta hembra de colibrí (picaflor) eligió la red de uno de los aros de básquetbol del recinto para construir su nido y empollar sus huevos.

La inusual situación fue descubierta por un grupo de niños que jugaba fútbol en el lugar. Al percatarse de la presencia del ave, los menores dieron aviso inmediato a las autoridades municipales, desencadenando un rápido operativo de preservación ecológica, según informa el portal chileno 24 Horas.

La ley de protección de fauna por encima del deporte

Tras recibir la alerta, profesionales de la Dirección de Medio Ambiente (Dimao) del municipio, la Corporación de Deportes local y expertos de la Fundación Gaviotín Chico (organización dedicada a la conservación de aves en la zona) acudieron al terreno. Tras verificar que la pequeña ave se encontraba activamente anidando en la malla del aro, se determinó la clausura preventiva del espacio.

La medida responde directamente a la Ley de Caza chilena, una estricta legislación de conservación que prohíbe explícitamente la remoción, destrucción o traslado de nidos y huevos de especies silvestres catalogadas como protegidas.

"Decidimos cerrar la cancha durante 60 días. Esperamos la comprensión de la comunidad, porque buscamos que la hembra pueda anidar tranquilamente y sus polluelos puedan salir del huevo de forma segura", explicó Fernando Campos, director de Medio Ambiente de Mejillones.

Un ejemplo de convivencia urbana y silvestre

A pesar de que el cierre de la cancha "Los Palafitos" afecta las actividades recreativas del sector, el municipio chileno reaccionó rápidamente para no dejar a los jóvenes sin espacios de esparcimiento.

Las autoridades deportivas locales anunciaron que se han habilitado de forma gratuita otras alternativas cercanas, como las canchas del Estadio Municipal y el Polideportivo comunal.

"Invitamos a los usuarios de este espacio, que en su mayoría son los niños más chicos del barrio, a que coordinen con nosotros para poder utilizar los otros recintos deportivos habilitados de manera temporal", señaló Iván Maturana, secretario de la Corporación de Deportes de la localidad.

Con esta medida de protección, Mejillones sienta un precedente sobre cómo las zonas urbanas y las instituciones públicas pueden adaptar su vida cotidiana para coexistir de manera armónica y respetuosa con la delicada fauna silvestre que habita en sus territorios.

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