Speed desafió su fama de “mufa” con Argentina, pero la Albiceleste ganó

La clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026 tuvo un protagonista inesperado en las tribunas: el popular streamer estadounidense Darren Jason Watkins Jr., conocido como IShowSpeed, quien llegó al partido frente a Suiza con la camiseta de la Selección argentina en un intento de continuar con su famosa “maldición”.

El creador de contenido había ganado popularidad durante el torneo por una curiosa coincidencia: cada vez que apoyaba a una selección utilizando su camiseta, ese equipo terminaba perdiendo. Por eso, antes del encuentro en Kansas City, decidió ponerse la albiceleste y desafiar los rumores sobre su supuesta “mala suerte”.

Sin embargo, esta vez la historia fue diferente.

Argentina resistió y Speed no pudo cambiar la suerte

Mientras Argentina enfrentaba a Suiza por los cuartos de final, Speed siguió el partido desde las tribunas y reaccionó a cada momento del encuentro.

Cuando Alexis Mac Allister abrió el marcador para la Albiceleste, el streamer mostró sorpresa y hasta saludó a los hinchas argentinos que estaban cerca de él. Más tarde, tras el empate de Dan Ndoye, volvió a protagonizar sus habituales reacciones entre sorpresa y dramatismo.

El partido se definió en el tiempo suplementario. El gol de Julián Álvarez, que puso el 2-1 para Argentina, dejó al influencer visiblemente incómodo, mientras intentaba bromear con la situación.

Finalmente, el tanto de Lautaro Martínez para el 3-1 definitivo terminó con la ilusión de Suiza y también con el desafío de Speed, quien decidió abandonar el estadio antes del final de la celebración.

Un fenómeno viral durante el Mundial

IShowSpeed había llegado al partido con una historia particular. Durante la Copa del Mundo fue señalado en redes sociales como una especie de “mufa” luego de aparecer con camisetas de selecciones que enfrentaban a Argentina, como Cabo Verde y Egipto, equipos que terminaron eliminados.

Incluso, antes del partido contra Suiza, el streamer había planteado el reto a sus seguidores: “Tenemos que ver si los rumores son ciertos. ¡Viva Argentina, vamos!”

El estadounidense, conocido también por su fanatismo por Cristiano Ronaldo y sus constantes comparaciones con Lionel Messi, generó gran expectativa en redes sociales por su presencia en el encuentro.

Argentina avanza y se viene Inglaterra

Con la victoria por 3-1 ante Suiza, Argentina avanzó a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará a Inglaterra en un duelo marcado por la historia y la expectativa internacional.





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