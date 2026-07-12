La Costanera de Posadas se convirtió nuevamente en el epicentro de la celebración argentina luego del triunfo de la Selección frente a Suiza por 3-1 y la clasificación a las semifinales del Mundial 2026.

Minutos después del pitazo final, miles de hinchas comenzaron a concentrarse en el tradicional punto de encuentro de los festejos deportivos, que rápidamente quedó colmado de camisetas albicelestes, banderas, bombos y cánticos para celebrar un nuevo paso del equipo dirigido por Lionel Scaloni en busca de una nueva consagración mundial.

Una noche de emoción y festejoFamilias completas, grupos de amigos y aficionados de todas las edades coparon la avenida costera para compartir una jornada marcada por la alegría y la esperanza.

El sonido de las bocinas de autos y motos acompañó las caravanas que recorrieron la ciudad, mientras en distintos sectores de la Costanera se escuchaban canciones como “Muchachos”, “Vamos, vamos Argentina” y el Himno Nacional.

Las banderas argentinas flamearon durante horas y los hinchas transformaron el lugar en una verdadera fiesta popular, con rondas de baile, cánticos y celebraciones que se extendieron durante la noche.

Un triunfo sufrido que desató la euforiaLa celebración tuvo como origen un partido que mantuvo en tensión a los aficionados. Argentina abrió el marcador con un cabezazo de Alexis Mac Allister, tras un tiro de esquina ejecutado por Lionel Messi.

Sin embargo, Suiza logró igualar el encuentro en el segundo tiempo con un gol de Dan Ndoye, llevando la definición al tiempo suplementario.

En la prórroga, Julián Álvarez apareció para marcar el 2-1 y luego Lautaro Martínez sentenció el partido con el tercer tanto, asegurando el pase argentino entre los cuatro mejores del torneo.

La expectativa crece antes del duelo con Inglaterra

Con la clasificación confirmada, la ilusión volvió a crecer entre los hinchas argentinos. Ahora, la Selección se prepara para enfrentar a Inglaterra en semifinales, un duelo que despierta gran expectativa por la historia entre ambos equipos.

En Posadas, la fiesta dejó una imagen clara: una ciudad completamente vestida de celeste y blanco, celebrando un nuevo capítulo del camino argentino en el Mundial 2026.

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