La tarotista que anticipó la hazaña de Argentina ante Egipto dio su predicción para el duelo con Suiza: ¿qué pasará?

La tarotista salteña conocida como Bruja del Camino, quien ganó notoriedad en redes sociales tras afirmar que había anticipado la victoria de la Selección argentina sobre Egipto, difundió una nueva predicción de cara al partido de cuartos de final del Mundial 2026 frente a Suiza.

Según su lectura, el encuentro no será tan dramático como el anterior, aunque sí presentará momentos de tensión. "A prestar atención a los primeros minutos", advirtió, al señalar que el inicio del compromiso podría ser determinante para el desarrollo del juego.

La especialista describió el duelo como "un poco duro", pero consideró que será una oportunidad para que el equipo consolide el trabajo realizado durante el torneo.

Foto: (IG@bruja.delcamino).

Además, sostuvo que el arquero Emiliano "Dibu" Martínez podría cumplir un papel decisivo para sostener al conjunto argentino en los momentos más exigentes.

En su análisis energético, la tarotista afirmó que las posibilidades de clasificación son favorables para la Albiceleste, aunque señaló que el aspecto físico podría convertirse en uno de los principales desafíos durante el encuentro.

Asimismo, identificó varios momentos que, según su interpretación, serán clave en el partido: los minutos 22:16, 22:19 y 22:41 del primer tiempo, además del 24:42 del complemento, instantes en los que podrían producirse acciones determinantes.

Finalmente, la Bruja del Camino cerró su mensaje con un pronóstico optimista y una frase dirigida a los hinchas argentinos: "Las energías están de nuestro lado. ¡Vamos Argentina!".

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