La famosa astróloga Mhoni Vidente volvió a encender el debate futbolístico al lanzar sus predicciones sobre los cuartos de final del Mundial 2026. Durante una entrevista con Heraldo Televisión, la vidente analizó detalladamente el panorama del torneo y puso especial atención en el desempeño actual de la Selección argentina.

La vidente advirtió sobre el cansancio físico y mental que arrastra el conjunto dirigido por Lionel Scaloni tras sus últimos e intensos compromisos.

“Hay mucha polémica por lo que pasó en el partido entre Argentina y Egipto. Argentina está desgastada, no le va a alcanzar para llegar”, expresó la astróloga.

Los cuatro semifinalistas según la astrología

Francia (eliminará a Marruecos)

España (vencerá a Bélgica)

Inglaterra (superará a Noruega)

Argentina (se impondrá frente a Suiza)

A pesar de este avance, las noticias no son del todo alentadoras para los fanáticos sudamericanos que sueñan con retener la corona de Qatar 2022.

La astróloga cubana cerró la discusión de forma tajante al asegurar: “Argentina no. El ganador va a quedar en Europa”.

Detrás de estas polémicas declaraciones se encuentra una de las figuras más influyentes de los medios mexicanos, nacida en Cuba bajo el nombre de Rafael Martínez de León. Tras una juventud compleja y una valiente transición de género, Mhoni consolidó una fuerte personalidad que hoy define su exitosa carrera en la astrología.

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