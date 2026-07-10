Cazzu frena comentario sobre su cuerpo con una frase que se volvió viral

Cazzu volvió a demostrar que sabe responder con humor e inteligencia cuando las redes sociales intentan opinar sobre su cuerpo.

Todo comenzó luego de que circularan imágenes del videoclip de “Mala Suerte”, donde la cantante argentina aparece con un body de encaje y estampado animal print. La publicación recibió numerosos elogios por su estilo y su figura, pero también abrió espacio para comentarios innecesarios.

Un usuario decidió preguntarle a Grok, la inteligencia artificial integrada en X, si Cazzu estaba operada. Sin esperar ninguna respuesta automática, la propia artista apareció en los comentarios y respondió con una frase que rápidamente se hizo viral.

“Sí, de cesárea”.

Con esas tres palabras, Cazzu dejó claro que no se refería a cirugías estéticas y, al mismo tiempo, compartió un detalle personal que hasta ahora no había comentado públicamente: el nacimiento de su hija Inti fue por cesárea.

Julieta Cazzuchelli, nombre real de la artista, se convirtió en madre junto a Christian Nodal el 14 de septiembre de 2023. Desde el embarazo y después del nacimiento de la niña, ambos mantuvieron un perfil reservado respecto a su vida familiar y evitaron exponer el rostro de su hija.

La respuesta de Cazzu fue celebrada por miles de seguidores, quienes destacaron su forma de enfrentar un comentario sobre su apariencia sin caer en confrontaciones. La artista transformó una insinuación malintencionada en un mensaje claro sobre maternidad, privacidad y respeto.

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