¿Un Erling Haaland de Colombia?: La historia de un niño llamado como el goleador noruego

La capacidad goleadora de Erling Haaland continúa marcando el rumbo de la Copa Mundial 2026. Con siete goles en el certamen y un liderazgo visible, el delantero noruego se ha consolidado como uno de los protagonistas indiscutidos del torneo.

Su desempeño ha sido clave para la selección de Noruega, que volvió a disputar un Mundial tras casi treinta años de ausencia.

Todo inició en Colombia el 2024

Según una publicación de Infobae, la admiración por Haaland llegó incluso a Colombia, donde una familia decidió nombrar a su hijo Erling Haaland Estrada Arrieta como homenaje al delantero noruego.

Foto: Publicación que mostraba el acta de nacimiento del pequeño Haaland colombiano. RRSS.

La historia se conoció en mayo de 2024, cuando la cuenta Out of Context Fútbol Colombiano, dedicada a publicar curiosidades y memes vinculados al fútbol en el país, difundió que una familia había decidido llamar a su hijo recién nacido Erling Haaland Estrada Arrieta.

Según esa publicación, el nombre fue elegido como reconocimiento al delantero noruego. El dato circuló primero sin confirmación del lugar exacto en el que había ocurrido la inscripción, aunque la información posterior situó el caso en ese municipio bolivarense.

El bebé nació a mediados de 2023. Se sabe además que su padre lleva el apellido Estrada, su madre el apellido Arrieta y que el niño responde al nombre de Erling Haaland, aunque en una referencia del texto original también aparece escrito como Erilgn Haaland.

Un nombre que se viralizó al instante

La elección del nombre desató reacciones divididas en redes sociales. Como la cuenta que dio a conocer el caso no había precisado inicialmente el lugar de registro, muchos usuarios empezaron a especular con municipios de la región Caribe, una zona donde este tipo de nombres singulares suelen repetirse.

Entre los comentarios aparecieron frases como: “Muy seguramente fue en Soledad o en Malambo”, “De Soledad o Puerto Colombia”, “Yo atendí a un Harry Kane Cansimance Fernández”, “Positivo para costeño”, “Cuando ese man crezca va a estar diciendo que lo que a él le gusta es la ingeniería civil”.

El caso no es aislado. En Colombia ya se han registrado otros episodios en los que bebés reciben nombres inspirados en grandes ídolos del fútbol internacional.

Esa práctica se inscribe en una costumbre más amplia: al momento de registrar o bautizar a sus hijos, muchas familias toman referencias de figuras públicas, y en el país abundan los nombres curiosos o elegidos como homenaje a personalidades. En este caso, el protagonista de ese tributo fue Haaland, hoy una de las principales figuras del Mundial con 7 goles.

Trayectoria de Erling Haaland

Con 25 años, Erling Haaland se consolidó como uno de los delanteros más temidos del fútbol internacional por una combinación de potencia, velocidad y definición que ya le permitió alcanzar 354 goles como profesional entre clubes y selección, una cifra construida tras su salto al Manchester City en 2022 y un contrato vigente hasta 2034.

El atacante noruego nació el 21 de julio de 2000 y reúne un perfil físico poco habitual para su puesto: mide 1,98 metros y pesa cerca de 90 kilogramos. Esa estructura corporal aparece como una de las claves de su impacto en el área y de su capacidad para imponerse en el juego ofensivo.

Su recorrido también está atravesado por una herencia deportiva familiar. Es hijo de Alf-Inge Haaland, exfutbolista que jugó en clubes ingleses como Leeds United y Manchester City, además de integrar la selección de Noruega que disputó el Mundial de Estados Unidos 1994.

Foto: Erling Haaland. EFE.

Su madre, Gry Marita Braut, tuvo una trayectoria destacada como atleta de heptatlón. El nombre Erling, de origen escandinavo, significa “heredero del jefe del clan”.

Antes de afirmarse como profesional, Haaland participó en la adolescencia en un proyecto de rap llamado Flow Kingz. Su carrera en el fútbol, de todos modos, avanzó con rapidez cuando fichó por el Red Bull Salzburgo de Austria a los 19 años.

Después pasó al Borussia Dortmund, donde marcó 86 goles en 89 partidos oficiales. Ese rendimiento lo proyectó hacia una nueva escala en 2022, cuando fue transferido al Manchester City, el equipo dirigido por Pep Guardiola.

En el club inglés ya supera las 160 anotaciones. Sumados esos registros a los de sus pasos anteriores y a los conseguidos con la selección absoluta de Noruega, el delantero acumula 354 goles, sin contar los convertidos en categorías juveniles.

Entre sus actuaciones más llamativas aparecen tres partidos en los que anotó cinco veces en un mismo encuentro. Lo logró frente al Leipzig en la Liga de Campeones, contra Luton Town en la FA Cup y ante Moldavia en las eliminatorias europeas.

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