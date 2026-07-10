España vs Bélgica en el Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver

¿Cuándo y dónde se juega España vs. Bélgica?

El encuentro entre España y Bélgica se disputará este viernes 10 de julio de 2026 en el SoFi Stadium de Inglewood, Los Ángeles.

¿A qué hora juegan España vs. Bélgica en Bolivia?

El partido comenzará a las 15:00 (hora de Bolivia).

¿Dónde ver en vivo España vs. Bélgica en Bolivia?

El encuentro podrá verse DSports, FOX, plataformas digitales con derechos internacionales de transmisión.

¿Quién será el árbitro?

El compromiso será dirigido por Michael Oliver, acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Mundial 2026: inicio y final

El Mundial 2026 comenzó el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México. La final se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Estados Unidos.

Formato del Mundial 2026

El torneo reúne a 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Clasifican a la fase eliminatoria los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

Un muro impenetrable llamado España

La selección española, campeona en Sudáfrica 2010, llega a esta cita arrastrando una solidez defensiva que ya es leyenda. Tras eliminar a Portugal en octavos de final con un agónico 1-0, "La Roja" rompió el récord histórico de imbatibilidad en las Copas del Mundo, superando la marca de 559 minutos sin encajar goles que ostentaba Suiza.

El camino de España hasta los cuartos de final ha sido impecable:

Fase de Grupos: 0-0 ante Cabo Verde, 4-0 a Arabia Saudita y 1-0 frente a Uruguay.

Dieciseisavos de final: Sólido triunfo por 3-0 ante Austria.

Octavos de final: Victoria trabajada por 1-0 contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Los Diablos Rojos, un ataque demoledor

Al frente estará Bélgica, un equipo que ha ido de menos a más y que actualmente atraviesa su mejor momento ofensivo en el torneo. Los dirigidos por Domenico Tedesco vienen de destrozar a los locales, Estados Unidos, por un contundente 4-1 en los octavos de final, con una actuación estelar de Charles De Ketelaere (doblete), Hans Vanaken y el eterno Romelu Lukaku.

La campaña belga demuestra su tremendo poder de fuego:

Fase de Grupos: Empates 1-1 con Egipto y 0-0 con Irán, cerrando con una goleada 5-1 a Nueva Zelanda.

Dieciseisavos de final: Victoria llena de carácter por 3-2 ante Senegal.

Octavos de final: Clasificación autoritaria por 4-1 frente a Estados Unidos.

Su gran objetivo es igualar o superar el histórico tercer puesto conseguido en Rusia 2018.

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