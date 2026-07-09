Con goles de Mbappé y Dembelé, Francia se clasifica a semifinales

Mbappé falló un penal en el primer tiempo antes de redimirse con un gol en la segunda mitad, seguido por otra anotación de su compatriota Dembélé.
09/07/2026 15:40
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Francia supo ganar por 2 a 0 su partido frente a Marruecos, correspondiente a la llave 1 de la Copa Mundial de la FIFA. Kylian Mbappé (14' 2T) y Ousmane Dembélé (20' 2T) fueron los autores de la victoria en el estadio Boston de Francia.
El delantero de Francia Kylian Mbappé desperdició la posibilidad de abrir el marcador y ponerse en ventaja al malograr un penal en el minuto 27 del primer tiempo.
El protagonismo de Désiré Doué lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Francia efectuó 37 pases correctos, recuperó 3 balones y buscó el arco contrario con 3 disparos.
Otro de los futbolistas clave en el estadio Boston fue Kylian Mbappé. El delantero de Francia convirtió 1 gol, pateó 4 veces al arco ante Marruecos y dio 26 pases correctos.
Al minuto 1 del primer tiempo, el volante de Marruecos Brahim Díaz dejó en ridículo con un estupendo caño a Adrien Rabiot, volante de Francia.
El entrenador de Francia, Didier Deschamps, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Mike Maignan en el arco; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne en la línea defensiva; Manu Koné, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué en el medio; y Kylian Mbappé en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Mohamed Ouahbi se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Yassine Bounou bajo los tres palos; Achraf Hakimi, Issa Diop, Noussair Mazraoui y Anass Salah Eddine en defensa; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi y Chemsdine Talbi en la mitad de cancha; y Bilal El Khannouss en la delantera.
El partido en el estadio Boston fue dirigido por el árbitro Facundo Tello Figueroa.
La ilusión de Francia con avanzar a Semifinales del torneo se hizo realidad luego de derrotar a Marruecos.
Cambios en Francia
Cambios en Marruecos
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