Los países que jugaron un Mundial y desaparecieron del mapa: 7 historias que FIFA todavía recuerda

Cada Mundial tiene sus héroes, sus partidos inolvidables y sus grandes campeones. Pero detrás de esa historia deportiva existe otra menos conocida: la de selecciones que participaron en la máxima competencia del fútbol representando países que hoy ya no existen.

Algunas naciones se dividieron, otras se unificaron y algunas cambiaron de nombre. Sin embargo, sus participaciones quedaron registradas para siempre en los archivos de la FIFA.

Estos son siete países desaparecidos que disputaron una Copa del Mundo.

1. República Federal de Alemania (RFA) y República Democrática Alemana (RDA)

El caso más emblemático es el de Alemania, dividida tras la Segunda Guerra Mundial en dos Estados: la República Federal de Alemania (RFA) y la República Democrática Alemana (RDA).

Ambas selecciones compitieron de manera independiente y protagonizaron uno de los partidos más recordados del Mundial de 1974, cuando se enfrentaron en fase de grupos en el denominado duelo entre “hermanos”.

(WIkipedia)

La RDA sorprendió al vencer 1-0 a la RFA con gol de Jürgen Sparwasser.

La división terminó en 1990, cuando Alemania volvió a reunificarse y una sola selección pasó a representar al país.

2. Checoslovaquia

Checoslovaquia fue una de las selecciones históricas del fútbol europeo.

Su nombre quedó asociado a grandes actuaciones mundialistas, especialmente por sus subcampeonatos en 1934 y 1962.

En la final de 1962 cayó ante Brasil, en un torneo donde llegó hasta la definición por el título.

Tras la separación del país en 1993, surgieron nuevas selecciones, principalmente República Checa y Eslovaquia, pero los logros de aquella camiseta quedaron registrados en la historia mundialista.

3. Yugoslavia

Yugoslavia fue una potencia futbolística europea durante varias décadas y participó en diferentes ediciones de la Copa del Mundo.

(WIkipedia)

El país comenzó un proceso de fragmentación en los años 90, dando origen a nuevas naciones como Croacia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, Montenegro y Macedonia del Norte.

Su última participación mundialista bajo ese nombre fue en Francia 1998.

Hoy, sus antiguos registros forman parte de una historia compartida entre varias selecciones surgidas después de su desaparición.

4. Unión Soviética (URSS)

La Unión Soviética también dejó una marca importante en los Mundiales.

Participó en varias ediciones y tuvo su mejor actuación en Inglaterra 1966, donde alcanzó el cuarto lugar.

(WIkipedia)

Tras la disolución de la URSS en 1991, Rusia heredó gran parte de la continuidad deportiva internacional, mientras otras repúblicas formaron sus propias selecciones nacionales.

La camiseta soviética quedó como una de las más reconocibles de la historia del fútbol mundial.

5. Serbia y Montenegro

Fue una de las identidades nacionales más breves en la historia de los Mundiales.

Serbia y Montenegro disputó la Copa del Mundo de Alemania 2006 bajo esa denominación.

Compartió grupo con Argentina, Países Bajos y Costa de Marfil, pero tuvo una participación complicada: perdió sus tres partidos y quedó eliminado en primera fase.

Poco después del torneo, la unión entre ambos países llegó a su fin y surgieron las selecciones independientes de Serbia y Montenegro.

6. Indias Orientales Neerlandesas

En el Mundial de Francia 1938 apareció una selección con un nombre que hoy sorprende: las Indias Orientales Neerlandesas.

Fue la primera selección asiática en disputar una Copa del Mundo.

Su participación fue corta: debido al formato de eliminación directa, jugó solamente un partido ante Hungría y perdió 6-0.

Años después, ese territorio se convirtió en Indonesia.

7. Zaire

Zaire hizo historia en el Mundial de Alemania 1974 al convertirse en el primer equipo del África subsahariana en disputar una Copa del Mundo.

Aunque su participación terminó en fase de grupos y quedó marcada por una derrota 9-0 ante Yugoslavia, su presencia representó un momento histórico para el fútbol africano.

(Grosby)

Décadas después, el país pasó a llamarse República Democrática del Congo, nombre con el que compite actualmente.

Banderas que desaparecieron, historias que permanecen

El fútbol tiene una memoria especial: aunque los países cambien, desaparezcan o se transformen, sus goles, camisetas y participaciones quedan registrados para siempre.

En los Mundiales no solo compiten selecciones; también compiten historias que sobreviven al paso del tiempo.

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