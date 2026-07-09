Messi, CR7, Haaland y Vozinha inspiran nombres de bebés en Sudamérica

La Copa del Mundo 2026 no solo está dejando emociones dentro de la cancha. En varios países de Sudamérica, la pasión por el torneo también llegó a los registros civiles, donde algunos padres decidieron bautizar a sus hijos con los nombres de las figuras que brillan en la máxima cita del fútbol.

El caso más reciente se conoció en Bolivia. Un recién nacido fue inscrito oficialmente como Vozinha Mamani Mamani, en homenaje al arquero de Cabo Verde, quien se ganó el reconocimiento de los aficionados por sus destacadas actuaciones durante el Mundial. La coincidencia con el apellido Mamani hizo que la historia se viralizara rápidamente en redes sociales.

En Colombia, otro nombre ligado al Mundial volvió a cobrar notoriedad. Se trata de Erling Haaland Estrada Arrieta, un niño registrado en El Carmen de Bolívar como tributo al delantero noruego. Aunque la historia se conoció en 2024, volvió a tomar fuerza debido al protagonismo de Haaland con Noruega en la presente Copa del Mundo.

Chile también refleja el impacto del fútbol en las familias. Datos del Servicio de Registro Civil e Identificación muestran que 4.085 personas llevan el nombre Lionel, mientras que 45 fueron inscritas directamente como Messi. El fenómeno también alcanza a otras figuras del fútbol mundial, ya que 972 chilenos se llaman Kylian y dos fueron registrados con el apellido Mbappé como nombre.

La influencia de las estrellas del balompié no termina ahí. En Chile también existen miles de personas llamadas Ronaldo, Cristiano y Harry, además de registros con nombres como Kane, Jude, Bellingham, Yamal y Lamine, reflejando cómo distintas generaciones de futbolistas han inspirado a los padres al momento de elegir el nombre de sus hijos.

Ante este fenómeno, el director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, Omar Morales Márquez, recordó que la legislación permite a los padres elegir libremente el nombre de sus hijos, siempre que este no sea extravagante, ridículo o pueda afectar el desarrollo futuro del niño.

Los casos registrados en Bolivia, Colombia y Chile muestran que el Mundial trasciende el ámbito deportivo. Más allá de los goles y las victorias, las figuras del torneo también inspiran decisiones familiares que acompañarán a esos niños durante toda su vida.

Mira la programación en Red Uno Play