¿Por qué el árbitro de Francia vs Marruecos genera polémica a horas del partido?

Francia y Marruecos se preparan para protagonizar uno de los partidos más esperados de los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, pero a pocas horas del encuentro la atención también se centra en la elección del árbitro que estará a cargo del compromiso.

La FIFA designó al argentino Facundo Tello como el encargado de impartir justicia en el duelo mundialista. La decisión generó comentarios y debate entre seguidores de ambas selecciones debido a la importancia del partido y la presión que existe en una instancia definitiva del torneo.

Tello, de 44 años y nacido en Bahía Blanca, cuenta con una amplia experiencia internacional. El árbitro argentino ha dirigido encuentros de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Copa Libertadores, Copa América, además de partidos de relevancia internacional como en el Mundial de Qatar 2022 y la Eurocopa 2024.

Para este compromiso, el juez principal estará acompañado por un equipo arbitral conformado mayoritariamente por representantes argentinos. Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade serán los árbitros asistentes, mientras que Darío Herrera cumplirá la función de cuarto árbitro y Cristian Navarro será el quinto árbitro.

En el sistema de videoarbitraje, Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR, acompañado por Leodán González de Uruguay como AVAR. El equipo se completa con Tatiana Guzmán de Nicaragua, Abdullah Al-Shehri de Arabia Saudita y Mohammed Obaid Khadim de Emiratos Árabes Unidos en funciones de apoyo del VAR.

Con Francia buscando avanzar a semifinales y Marruecos intentando volver a hacer historia en una Copa del Mundo, la actuación del cuerpo arbitral será uno de los puntos de mayor atención en un encuentro donde cada decisión puede ser determinante.

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