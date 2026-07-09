La FIFA rompe el silencio tras las críticas de Egipto por el arbitraje del partido ante Argentina

La polémica que dejó el duelo entre Argentina y Egipto en el Mundial 2026 llegó hasta los máximos niveles del arbitraje internacional.

Tras la victoria de la Albiceleste por 3-2, luego de remontar un marcador adverso de 0-2, la Federación Egipcia de Fútbol presentó un duro reclamo contra el árbitro francés François Letexier y el equipo del VAR, liderado por su compatriota Jérôme Brisard.

Ahora, todas las miradas están puestas en la respuesta oficial de la FIFA y en la explicación sobre las decisiones que generaron mayor discusión.

Las dos jugadas que encendieron la polémica

El reclamo egipcio se centró principalmente en dos acciones:

El gol anulado a Egipto:

El conjunto africano cuestionó la decisión del VAR de intervenir y sancionar una falta previa en la jugada que terminó en gol.

El tercer gol argentino:

Egipto reclamó una posible infracción de Julián Álvarez sobre Mohamed Salah antes del tanto de Enzo Fernández, que terminó definiendo el partido.

Ante la presión y las críticas, la FIFA decidió explicar públicamente su postura.

Pierluigi Collina defendió el trabajo arbitral

El director de la División de Arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, se refirió al encuentro y respaldó la actuación del árbitro francés y del VAR.

El histórico exárbitro italiano explicó que, aunque la FIFA normalmente evita pronunciarse sobre jugadas específicas durante una competencia, consideró necesario aclarar las situaciones que generaron debate.

“Por lo general, durante una competición preferimos no centrarnos en incidentes concretos. No obstante, también queríamos aclarar otro tema que ha generado cierto debate”.

La explicación sobre el gol anulado a Egipto

Collina señaló que el VAR tiene la responsabilidad de revisar toda la fase ofensiva previa a un gol, incluso si la infracción ocurrió antes de la definición.

Sobre la acción protagonizada por Marwan Attia y Lisandro Martínez, sostuvo que la decisión fue correcta.

“Pisar el pie de un oponente es falta”.

Además, explicó que no existe un límite de tiempo o distancia para analizar una jugada si esa acción forma parte del ataque que termina en gol.

La jugada del tercer gol argentino

Respecto al reclamo por un supuesto contacto entre Julián Álvarez y Mohamed Salah, Collina aseguró que el árbitro y el VAR consideraron que no existió una infracción sancionable.

“Si no se identifica ninguna infracción en la jugada previa al gol, el VAR no interviene”.

Según la explicación de FIFA, el contacto fue interpretado como una acción normal de juego y por eso el gol fue validado.

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