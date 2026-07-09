El fenómeno Haaland: desplaza a Vozinha y rompe récord en Instagram

Erling Haaland no solo destaca por su rendimiento en el Mundial 2026, sino también por su impacto en las redes sociales. Según datos publicados por Infobae, el delantero noruego se convirtió en el futbolista con mayor crecimiento en Instagram durante la fase eliminatoria del torneo, alcanzando más de 57 millones de seguidores.

El atacante sumó 12,9 millones de nuevos seguidores en apenas dos semanas, impulsado por su doblete ante Brasil en los octavos de final y su gol frente a Costa de Marfil en dieciseisavos. Este incremento representa un crecimiento del 29,2% respecto a su comunidad previa.

Supera a Vozinha en popularidad

Con este ascenso, Haaland desplazó al arquero caboverdiano Vozinha, quien había liderado el crecimiento en redes sociales durante las primeras semanas del campeonato.

El guardameta sumó 10,7 millones de nuevos seguidores, alcanzando un total de 28 millones en Instagram, aunque el delantero noruego terminó imponiéndose en el ranking de la fase eliminatoria.

Además, el fenómeno Haaland impulsó a la selección de Noruega, cuya plantilla acumuló más de 13,8 millones de nuevos seguidores, la cifra más alta entre todas las selecciones participantes.

Erling Haaland es el nuevo rey de Instagram. Foto: EFE

Un fenómeno que también genera ingresos

El crecimiento digital de Haaland también se refleja en su valor comercial. De acuerdo con Infobae, el atacante podría obtener alrededor de 570.000 dólares por cada publicación patrocinada, consolidándose entre los deportistas con mayor potencial de monetización en redes sociales.

Por su parte, Vozinha también experimentó un importante incremento en su valor como creador de contenido, al multiplicar sus ingresos estimados por publicaciones patrocinadas.

Otros jugadores también crecieron

El Mundial 2026 también impulsó la popularidad de otros futbolistas. Entre ellos destacan Orlando Gill, de Paraguay, y Sidny Lopes Cabral, de Cabo Verde, quienes registraron los mayores aumentos porcentuales de seguidores. Asimismo, el mexicano Gilberto Mora experimentó un importante crecimiento digital tras sus actuaciones en el torneo.

Aunque Vozinha continúa liderando el acumulado total de seguidores ganados desde el inicio del Mundial, Haaland redujo la diferencia y se consolidó como la gran figura del campeonato tanto dentro como fuera del campo de juego.

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