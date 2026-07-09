Red Uno presente: El único medio boliviano en la práctica de Argentina antes de los cuartos de finales

La fiebre del Mundial 2026 se vive con máxima intensidad en Kansas. Tras sellar una agónica victoria frente a Egipto en Atlanta, la selección argentina arribó a esta ciudad rodeada de una enorme expectativa y un blindaje de seguridad sin precedentes. En medio de la enorme atención mediática internacional, el Superdeportivo de la Red Uno de Bolivia marcó un hito al ser el único medio de comunicación boliviano presente en la práctica de la Albiceleste.

El búnker de los campeones del mundo, ubicado en el complejo del Kansas City FC, se encuentra completamente resguardado. Un perímetro de seguridad controlado por más de 250 efectivos policiales vigila puntos estratégicos durante toda la jornada para garantizar la tranquilidad del plantel dirigido por Lionel Scaloni.

Red Uno entre los grandes del mundo: El reporte desde la cancha

Más de 200 periodistas de diversos rincones del planeta —incluyendo delegaciones de Argentina, Colombia e incluso de la lejana Bangladesh— se dieron cita en el entrenamiento. En medio de esta cobertura global, el enviado especial de la Red Uno captó de primera mano las novedades del equipo, destacando una ausencia que encendió las alarmas de los presentes, aunque luego se aclaró el panorama.

Lionel Messi no saltó a la cancha principal del complejo. Sin embargo, el cuerpo técnico de la Albiceleste llevó tranquilidad a los aficionados: el astro no sufre ninguna lesión ni molestia física. Se trató puramente de una labor de dosificación y cuidado, donde el '10' realizó trabajos diferenciados, sesiones de masajes y activación en el gimnasio utilizando las bicicletas fijas.

Mientras el capitán se resguardaba, los futbolistas suplentes y aquellos que sumaron pocos minutos en el complemento ante Egipto realizaron una sesión lúdica en el campo de juego, mostrando un ambiente distendido pero enfocado.

El análisis de la prensa internacional: "Suiza es sólida"

El equipo de Red Uno conversó con destacados periodistas de la cadena internacional para analizar el trascendental partido del próximo sábado, donde la Red Uno también estará presente de manera exclusiva.

Para Mariano Antico, periodista de TyC Sports, el favoritismo previo debe tomarse con cautela tras lo visto en el inicio del torneo:

"A priori Argentina es el favorito, pero sufrió con Cabo Verde y con Egipto. Los favoritismos quedan de lado en el campo de juego. Messi es sublime, el gran sostén, pero Argentina necesita la colaboración del resto del equipo y mejorar de mitad de cancha para atrás".

Por su parte, Gustavo Yarroch, cronista de ESPN, analizó el planteamiento táctico de Scaloni y las virtudes del rival europeo:

"Suiza es un equipo que defensivamente se ha mostrado muy sólido, no es fácil llegarle. No imagino que Scaloni haga muchos cambios respecto a Egipto; quizás el lateral por derecha, o la duda entre Lautaro o Julián Álvarez. Habrá que ver por dónde cree el DT que puede pasar el partido".

Agenda albiceleste: Se define el onceno a puertas cerradas

Tras la cena y el descanso de este miércoles, la exigencia se elevará al máximo. Para la jornada del jueves, Lionel Scaloni tiene planificada una práctica de alta intensidad a puertas cerradas, donde alineará formalmente el onceno titular que buscará el pase a la siguiente ronda. Ese mismo jueves por la noche se espera el arribo de la selección de Suiza a Kansas, en un clima ideal ya que no se registran amenazas de lluvia.

El viernes, el complejo volverá a abrir sus puertas para los medios de comunicación en lo que será el último entrenamiento ('Match Day -1') y las conferencias de prensa oficiales.

Todo está listo para el gran choque del sábado, donde una marea de hinchas argentinos ya empieza a copar Kansas, y usted lo vivirá de cerca con la cobertura exclusiva de la Red Uno de Bolivia.

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