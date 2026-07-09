Árbitros bolivianos ven correcto el gol anulado a Egipto

Árbitros bolivianos analizaron las jugadas polémicas del partido entre Argentina y Egipto y coincidieron en respaldar las decisiones asumidas por el juez francés François Letexier, principalmente en la acción en la que los egipcios reclamaron un penal.

Según el criterio arbitral, la jugada no debía ser sancionada como pena máxima porque ambos futbolistas fueron a disputar el balón y el contacto no constituyó infracción.

“No todos los contactos son infracción”

El Árbitro Víctor Hugo Chambi explicó que el defensor argentino llegó primero al balón y dejó el pie en el suelo, mientras que el jugador egipcio fue quien terminó tocando al rival antes de caer.

“No todos los contactos son infracción”, señaló al explicar por qué no correspondía cobrar penal.

El análisis coincidió con la determinación de Letexier, quien dejó seguir la jugada y no fue llamado por el VAR para revisar la acción.

Gol anulado a Egipto

Los árbitros bolivianos también se refirieron al gol anulado a Egipto y señalaron que, en esa jugada previa, sí existió una infracción del jugador egipcio contra un futbolista argentino.

“Es el jugador rojo el que pisa el pie del contrario y por ende se considera una infracción imprudente”, explicaron.

Bajo ese criterio, consideraron correcta la intervención arbitral que derivó en la anulación del tanto egipcio.

El VAR coincidió con el árbitro

De acuerdo con el análisis, el VAR realizó el chequeo correspondiente y coincidió con la interpretación del árbitro principal, por lo que no fue necesario llamarlo a una revisión en campo.

“El VAR, luego de su chequeo silencioso, ha visto que las consideraciones del árbitro son las adecuadas y correctas”, indicaron.

Reclamo de racismo

Sobre la denuncia de racismo realizada por Hossam Hassan, los árbitros señalaron que Letexier cumplió con el protocolo establecido al consultar primero con sus asistentes.

Según el análisis, no se habría evidenciado el reclamo presentado por el técnico egipcio, quien insistió en la protesta.

“Se ha cumplido con el protocolo, que es lo principal”, afirmaron.

Técnico pudo ser expulsado

Los árbitros también señalaron que, al ingresar a la cancha y realizar reclamos airados, el entrenador egipcio pudo haber recibido una sanción mayor.

“La regla claramente señala que un técnico que hace reclamos airados es pasible de una amonestación. Es más, ingresa a la cancha, podría haber sido expulsado”, explicaron.

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