Virus golpea a Noruega antes del decisivo choque con Inglaterra en el Mundial

Noruega prepara uno de los partidos más importantes de su historia reciente con una preocupación adicional fuera del terreno de juego. A pocos días de enfrentar a Inglaterra por los cuartos de final del Mundial, un virus respiratorio comenzó a afectar a varios integrantes de la delegación, obligando al cuerpo técnico a reforzar los controles médicos dentro de la concentración.

El seleccionador Stale Solbakken explicó que las molestias aparecieron de forma progresiva entre futbolistas y miembros del staff durante el desarrollo del torneo. Los síntomas más frecuentes han sido tos, ronquera y estornudos, aunque aseguró que la situación permanece bajo control y que no se trata de un brote de gravedad.

La enfermedad ya tuvo consecuencias deportivas para el conjunto noruego. El atacante Jorgen Strand Larsen quedó al margen del estreno mundialista tras presentar fiebre, mientras que el defensor Marcus Holmgren Pedersen no pudo participar en la victoria sobre Brasil porque no logró recuperarse físicamente, pese a haber entrenado con el resto del equipo.

El entrenador también admitió haber sufrido algunos de los síntomas, reflejando que el virus no solo alcanzó a los futbolistas. Sin embargo, el cuerpo médico mantiene la confianza en que la mayoría de los afectados estará disponible para el compromiso frente a Inglaterra.

Solbakken atribuyó estos problemas a las exigencias propias de una competición de larga duración, marcada por los constantes desplazamientos, los cambios de clima y el uso permanente de aire acondicionado, factores que, a su juicio, pueden favorecer la aparición de este tipo de afecciones respiratorias.

Mientras tanto, Noruega busca mantener el impulso anímico que le dio la clasificación a los cuartos de final tras eliminar a Brasil. Gran parte de las esperanzas ofensivas vuelven a estar depositadas en Erling Haaland, quien atraviesa un gran momento y comparte el primer lugar de la tabla de goleadores del torneo con siete tantos.

Con el partido frente a Inglaterra cada vez más cerca, la prioridad del cuerpo técnico pasa por recuperar plenamente a los jugadores afectados. El estado físico del plantel será determinante para afrontar un encuentro que puede llevar a Noruega a las semifinales de una Copa del Mundo por primera vez en su historia.

Mira la programación en Red Uno Play