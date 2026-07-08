El más "salado" del Mundial 2026: Los equipos que apoyó Speed fueron eliminados

El streamer estadounidense iShowSpeed volvió a convertirse en tendencia durante el Mundial 2026, aunque esta vez no por sus transmisiones en vivo, sino por una curiosa coincidencia que los aficionados ya califican como una "maldición".

Equipo que apoya, pierde

Tras la eliminación de Egipto frente a Argentina en los octavos de final, usuarios en redes sociales recordaron que Speed asistió al encuentro vistiendo la camiseta del conjunto africano. Con ese resultado, ya son cinco las selecciones que apoyó presencialmente y que terminaron despidiéndose del torneo.

La racha comenzó con Costa de Marfil, que cayó ante Noruega. Posteriormente ocurrió lo mismo con Cabo Verde, eliminado por Argentina, y con Brasil, que también fue superado por la selección noruega.

La lista continuó con Portugal, equipo al que respaldó por su admiración hacia Cristiano Ronaldo, pero que quedó fuera tras perder frente a España. Finalmente, Egipto se sumó a la serie de eliminaciones luego de caer 3-2 ante la vigente campeona del mundo.

La "mufa" del Mundial 2026

Aunque todo se trata de una coincidencia y de una broma entre aficionados, la secuencia ha generado miles de comentarios y memes en plataformas digitales, donde ya catalogan a iShowSpeed como la "mufa" del Mundial 2026.

Foto: En redes sociales, se evidenció esta coincidencia. RRSS.

Ahora, con el inicio de los cuartos de final, muchos seguidores estarán atentos para descubrir qué selección recibirá el apoyo del creador de contenido y si la llamativa racha vuelve a repetirse.

Fuente: Fox Sports

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