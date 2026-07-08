YPFB atribuye las filas por combustible a nuevos controles de calidad antes de la distribución en surtidores

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aseguró que las largas filas registradas en los surtidores del país se deben a una falta de fluidez en el sistema de abastecimiento ocasionada por la implementación de nuevos controles de calidad para la gasolina y el diésel.

El vicepresidente de la estatal, Víctor Hugo Blacut, explicó que las verificaciones se realizan desde el origen del combustible hasta su comercialización en territorio nacional, con el objetivo de garantizar que los carburantes cumplan con todas las especificaciones técnicas.

“Estamos teniendo problemas en la fluidez del sistema de abastecimiento. Lo que está ocurriendo es que estamos implementando controles de calidad desde el origen hasta la comercialización”, afirmó.

Combustible debe pasar control de calidad

La autoridad sostuvo que YPFB no distribuirá combustibles que no hayan sido previamente verificados y pidió paciencia a la población mientras se optimizan los procedimientos para agilizar el despacho.

Asimismo, indicó que el abastecimiento se realiza mediante cisternas, ferrocarril y barcazas, y aseguró que ya se coordinó con el sector de los transportistas de combustible para atender sus demandas.

Situación mejorará hasta fin de mes

Consultado sobre la disponibilidad de recursos para la compra de carburantes, el ejecutivo evitó referirse al aspecto financiero y reiteró que el combustible ya se encuentra en territorio nacional.

Finalmente, anunció que la estatal prevé normalizar progresivamente la distribución y estimó que las dificultades actuales quedarán resueltas hasta fin de mes.

“Estimo que hasta fin de mes vamos a poder solucionar absolutamente todos los problemas, pero va a ser de una manera progresiva y los resultados se van a ir viendo día a día”, señaló.

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