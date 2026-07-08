Regresos, sorpresas y mucho color: las historias que ya dejó el Mundial 2026

El Mundial 2026 entra en fase de cuartos de final y, desde su inauguración el 11 de junio, ya dejó una colección de récords, anécdotas, regresos históricos y momentos que alimentan el gran libro de memorias de la Copa del Mundo.

A medida que se acerca la final del 19 de julio en Nueva York, el torneo desarrollado en Norteamérica comienza a llenar nuevas páginas dentro de una historia que se escribe desde Uruguay 1930.

Más allá de los resultados, esta edición también se cuenta por sus personajes, sus hinchadas, sus promesas incumplidas y sus sorpresas.

Los que volvieron después de años

La edición número 23 del Mundial marcó el regreso de varias selecciones que llevaban décadas sin aparecer en la máxima cita del fútbol.

Haití y la República Democrática del Congo, antigua Zaire, no disputaban un Mundial desde Alemania 1974. Para los haitianos, el regreso fue duro: quedaron últimos en el Grupo C, donde enfrentaron a Brasil, Marruecos y Escocia.

La historia de los congoleses fue distinta. La República Democrática del Congo terminó tercera en el Grupo K y, con cuatro puntos, logró avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros.

En esa instancia, el equipo africano y su hincha más emblemático, “Lumumba Vea”, le dieron trabajo a Inglaterra, que tuvo que apoyarse en la capacidad goleadora de Harry Kane para imponerse por 2-1 en una remontada exigente.

También volvió Irak, que no aparecía en una Copa del Mundo desde hacía 40 años. Sin embargo, su paso fue breve y complicado: Francia, Noruega y Senegal le anotaron 12 goles y no le permitieron sumar puntos.

Noruega y una hinchada que “rema”

Otro de los grandes regresos fue el de Noruega, ausente desde Francia 1998. Veintiocho años después, la selección nórdica volvió con una campaña que ya es la mejor de sus cuatro participaciones mundialistas.

De la mano de Erling Haaland, el “Androide”, Noruega no solo llamó la atención por su rendimiento, sino también por su hinchada.

Foto EFE.

Los fanáticos noruegos se convirtieron en tendencia con el llamado “remo vikingo”, una celebración colectiva que combina la palabra “ro”, que significa remar, con el movimiento sincronizado de los brazos en las tribunas.

La escena se volvió una de las postales más coloridas del torneo.

Escocia y una promesa que no pudo cumplirse

Francia 1998 también había sido la última aparición mundialista de Escocia. Su regreso llegó acompañado por la ilusión de la Tartan Army y una canción que resume tanto esperanza como frustración: “Don’t Come Home Too Soon”, del grupo Del Amitri.

El título, que significa “no vuelvas a casa demasiado pronto”, terminó convirtiéndose en una promesa imposible de cumplir.

Escocia comenzó ilusionando con una victoria 1-0 sobre Haití, pero luego cayó ante Marruecos y Brasil. Las opciones de avanzar como uno de los mejores terceros se desvanecieron rápidamente.

Al final, la canción no alcanzó para cambiar el destino: Escocia volvió a casa demasiado pronto.

Cabo Verde, una primera vez inolvidable

Entre las grandes historias del torneo aparece Cabo Verde, el pequeño archipiélago africano de poco más de medio millón de habitantes que hizo de su debut mundialista una experiencia inolvidable.

El equipo dirigido por Pedro Leitao Brito, “Bubista”, sorprendió en la fase de grupos con tres empates que valieron oro: 0-0 ante España, 2-2 frente a Uruguay y 0-0 contra Arabia Saudí.

Con esos resultados, los Tiburones Azules terminaron segundos del Grupo H con tres puntos, por encima de Uruguay, que se despidió con dos.

En dieciseisavos, Cabo Verde volvió a ganarse el respeto del mundo futbolero. Con su arquero Josimar Évora Dias, “Vozinha”, como una de sus grandes figuras, le hizo sufrir más de la cuenta a Argentina, que tuvo que exigirse al máximo para imponerse 3-2 en tiempo suplementario.

Foto EFE.

Otros debutantes no tuvieron la misma fortuna. Curazao se despidió con un punto, tras empatar 0-0 contra Ecuador, aunque su sola presencia en el Mundial sirvió como vitrina turística para este territorio caribeño del Reino de los Países Bajos.

Jordania y Uzbekistán, en cambio, se marcharon sin puntos, pero con la experiencia histórica de haber llegado por primera vez al gran escenario del fútbol mundial.

Los looks que también jugaron su partido

Cada Mundial tiene sus imágenes inolvidables. Algunas nacen de goles, atajadas o celebraciones. Otras, de estilos que se vuelven parte de la memoria popular.

Si Corea-Japón 2002 quedó marcado por cortes de cabello radicales, como el famoso look triangular de Ronaldo o los estilos mohicanos de Clint Mathis y Ümit Davala, el Mundial 2026 también ofrece su propia galería de personajes.

Desde la frondosa cabellera del español Marc Cucurella hasta el estilo elegante y sobrio de Cristiano Ronaldo o Carlo Ancelotti, pasando por una estética más cercana a la Generación Z como la del inglés Anthony Gordon, la Copa también se juega en el terreno de la imagen.

Y si se trata de lucir sin un solo pelo fuera de lugar, el modelo más brillante aparece en el banco noruego: Stale Solbakken, cuya cabeza rapada también se convirtió en parte del color del torneo.

El otro Mundial

Con los cuartos de final en marcha, el Mundial 2026 ya dejó mucho más que marcadores. Dejó regresos esperados, despedidas tempranas, hinchadas virales, debutantes valientes, canciones que no se cumplieron y estilos que se robaron miradas.

Porque la Copa del Mundo no es solo el camino hacia el título. También es una colección de historias pequeñas y grandes que, con el paso del tiempo, terminan explicando por qué cada Mundial es distinto al anterior.

Y este, con sus regresos, promesas rotas, sorpresas y mucho color, ya tiene páginas propias en la memoria del fútbol.

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