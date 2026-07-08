Dos mujeres fueron aprehendidas por efectivos del Comando Regional de Policía del Valle Bajo, luego de ser sindicadas por un presunto hecho de hurto registrado en inmediaciones de la plaza 9 de Diciembre, en la zona de Molle Viejo, municipio de Quillacollo.

El operativo se activó aproximadamente a las 18:43, tras una llamada recibida por Radio Patrullas 110, que alertó sobre un presunto robo cometido en plena vía pública.

Al llegar al lugar, efectivos del Grupo Lobos de la Patrulla de Auxilio y Cooperación Ciudadana, PAC, tomaron contacto con comerciantes del sector, quienes señalaron que dos mujeres habrían sustraído productos de higiene personal, entre ellos shampoo, crema y jaboncillos, de uno de los puestos de venta.

Aprehenden a dos mujeres por presunto hurto y hallan siete celulares en Quillacollo. Foto Policía.

Según el informe policial, la comerciante afectada, una mujer de aproximadamente 48 años, decidió no formalizar la denuncia por temor a posibles represalias.

Las sospechosas fueron identificadas como Claudia Zurita Trujillo, de 45 años, y Caterin Guachallas, de 22 años, quienes fueron trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Felcc, de Quillacollo para continuar con las investigaciones.

Durante el registro corporal, los efectivos policiales encontraron que Caterin Guachallas llevaba ocultos entre sus prendas seis teléfonos celulares de diferentes marcas, además de Bs 1.710 en efectivo. Entre los equipos secuestrados se identificaron dispositivos Vivo, Honor, Samsung y Tecno Pova.

Por su parte, a Claudia Zurita Trujillo se le encontró un teléfono celular marca Infinix. El reporte policial también señala que la mujer presentaba un hematoma visible en la ceja derecha.

Aprehenden a dos mujeres por presunto hurto y hallan siete celulares en Quillacollo. Foto Policía.

En total, la Policía secuestró siete teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que serán investigados para establecer su procedencia y determinar si guardan relación con otros hechos delictivos denunciados en la zona.

El caso fue puesto a conocimiento de la Felcc de Quillacollo, mientras continúan las pesquisas correspondientes.

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