Zendaya volvió a convertir una alfombra roja en un momento de alto impacto. Esta vez, no solo por el vestido que eligió para la premiere mundial de La Odisea, sino por la historia detrás de su llegada: una carrera contra el tiempo entre París y Londres.

La pieza, una creación de Schiaparelli diseñada por Daniel Roseberry, acababa de debutar en la Semana de la Alta Costura de París cuando emprendió un viaje exprés en jet privado para llegar a tiempo a la alfombra azul instalada en Leicester Square.

El vestido parecía pensado para la ocasión. Inspirado en la estética de la Antigua Grecia, el diseño conectaba directamente con el universo de La Odisea, la nueva superproducción de Christopher Nolan, donde Zendaya interpreta a Atenea, la diosa que en el poema épico de Homero guía y protege a Odiseo en su viaje de regreso a Ítaca.

El vestido que viajó en jet privado para vestir a Zendaya. Foto EFE.

La creación pertenecía a la colección Haute Couture Otoño/Invierno 2026-2027 de Schiaparelli. La casa de moda la presentó como una pieza luminosa, con un bustier moldeado en silicona blanca con efecto porcelana, detalles de cordones, flecos espejados y una falda plateada y dorada que parecía iluminada desde el interior.

El responsable de convertir ese look recién salido de pasarela en un momento cinematográfico fue Law Roach, estilista de confianza de Zendaya y una de las figuras más influyentes de la moda actual.

La logística detrás del vestido llamó tanto la atención como el diseño. En un video grabado entre bastidores junto al creador francés Lyas, Roach contó que había viajado a París para asistir al desfile y que tenía un jet privado esperándolo para llevar la pieza directamente a Londres.

El plan salió perfecto. El vestido dejó la pasarela parisina y, pocas horas después, apareció sobre Zendaya en la premiere mundial de La Odisea, donde la actriz deslumbró con una imagen poderosa, elegante y completamente alineada con el personaje que interpreta.

Zendaya completó el estilismo con joyería de alta gama de Chopard, incluido un collar con un diamante central de 12,37 quilates y otras piezas con diamantes engastados en oro blanco de 18 quilates.

La premiere marcó el inicio de la gira promocional de la nueva película de Christopher Nolan, una adaptación del célebre poema épico de Homero que reúne a un elenco de alto nivel, con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, John Leguizamo, Benny Safdie, Elliot Page, Mia Goth, Travis Scott y Corey Hawkins, entre otros.

Más allá del despliegue cinematográfico, Zendaya volvió a demostrar por qué cada una de sus apariciones públicas se convierte en conversación global. Su vestido no solo vistió a una estrella: contó una historia, viajó contra reloj y terminó convertido en uno de los grandes momentos de moda de la temporada.

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