Muchas fallas mecánicas no aparecen de golpe. Antes de que un vehículo deje de funcionar o sufra una avería grave, suele dar pequeñas señales de alerta que, si se atienden a tiempo, pueden evitar reparaciones costosas y situaciones de riesgo en la carretera.

Un sonido fuera de lo normal, una vibración al manejar, una luz encendida en el tablero o una mancha debajo del auto pueden ser advertencias de que algo no está funcionando correctamente.

Por eso, los mecánicos recomiendan prestar atención al comportamiento del vehículo y no esperar a que el problema avance para acudir a un taller.

Luces de advertencia en el tablero

Una de las señales más evidentes es la aparición de una luz de advertencia en el tablero.

Puede tratarse del testigo del motor, aceite, batería, frenos o temperatura. Aunque el auto continúe circulando aparentemente sin problemas, ignorar estas alertas durante varios días puede agravar la falla.

Los especialistas aconsejan revisar el manual del vehículo y acudir a un mecánico si la luz permanece encendida o parpadea.

Ruidos o vibraciones extrañas

Los ruidos fuera de lo común también deben tomarse en serio.

Chirridos al frenar, golpes al pasar por baches, zumbidos al acelerar o silbidos en el motor pueden indicar desgaste en frenos, suspensión, dirección u otros componentes importantes.

Lo mismo ocurre con las vibraciones. Si el volante, los pedales o la carrocería tiemblan al conducir, podría tratarse de un problema en los neumáticos, la alineación, la suspensión o el sistema de frenos.

Humo, olores o pérdida de líquidos

El humo que sale del escape puede revelar información importante sobre el estado del motor.

El humo blanco persistente puede estar relacionado con problemas en la junta de la tapa de cilindros. El humo azul puede indicar consumo de aceite. El humo negro suele estar asociado a exceso de combustible o a una combustión deficiente.

También es importante prestar atención a los olores. Aroma a combustible, aceite quemado, plástico quemado o refrigerante puede ser señal de una falla mecánica o eléctrica.

Las manchas debajo del auto tampoco deben ignorarse, ya que pueden indicar pérdidas de aceite, líquido refrigerante, líquido de frenos o combustible.

Dificultad para arrancar o pérdida de potencia

Si el motor tarda más de lo habitual en encender, puede existir una falla en la batería, el motor de arranque, las bujías o el sistema de alimentación.

Otra señal de alerta es la pérdida de potencia. Si el vehículo responde con menos fuerza al acelerar, se siente pesado o consume más combustible sin una razón clara, podría haber un problema en el sistema de inyección, admisión, encendido o escape.

En estos casos, una revisión temprana puede evitar que la falla comprometa otros componentes del motor.

Temperatura elevada del motor

El sobrecalentamiento es una de las advertencias más delicadas.

Si el indicador de temperatura supera los valores normales o aparece una alerta de recalentamiento, lo recomendable es detener el vehículo apenas sea seguro hacerlo.

Seguir conduciendo con el motor sobrecalentado puede provocar daños graves y costosos, como fallas en la junta de culata, deformación de piezas o daños internos en el motor.

Mantenimiento preventivo

Además de atender estas señales, los mecánicos recomiendan mantener una rutina básica de mantenimiento preventivo.

Entre los hábitos más importantes están revisar periódicamente el nivel de aceite y refrigerante, controlar la presión de los neumáticos, respetar los cambios de aceite indicados por el fabricante y no conducir de forma habitual con el tanque en reserva.

También se aconseja realizar inspecciones periódicas, especialmente antes de viajes largos o cuando el vehículo empieza a comportarse de manera diferente.

La recomendación es clara: no esperar a que el auto se detenga para llevarlo al taller. Muchas veces, una revisión a tiempo puede evitar una avería mayor, proteger la seguridad de los ocupantes y alargar la vida útil del vehículo.

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