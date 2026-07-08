La expectativa crece en redes sociales. La producción de uno de los programas más famosos de México revelará este miércoles al tercer habitante de la nueva temporada y varias pistas han encendido la ilusión boliviana.

El avance publicado en las cuentas oficiales del reality mostró una serie de elementos visuales que no pasaron desapercibidos para los seguidores del programa. Entre ellos, una locación que muchos identificaron como el mirador Killi Killi, en La Paz, con el imponente Illimani de fondo.

Ese detalle fue suficiente para que los fanáticos comenzaran a preguntarse si una figura boliviana podría sumarse al famoso reality mexicano.

Las especulaciones apuntan con fuerza a Ximena Herrera, actriz, modelo y cantante nacida en La Paz, Bolivia, y con una amplia trayectoria en la televisión mexicana.

Pero el paisaje no fue la única pista. En el video también aparece un vestido que los seguidores relacionaron con uno utilizado por Herrera en una importante premiación internacional. Además, una taza con la inscripción “Mate O’Connor” abrió otra línea de análisis, ya que fue vinculada por los fans con referencias familiares de la actriz.

Aunque la producción aún no confirmó oficialmente el nombre, las señales han generado conversación entre los seguidores del reality y entre usuarios bolivianos, que ya celebran la posibilidad de ver a una representante nacional dentro de una de las competencias televisivas más vistas de México.

Ximena Herrera cuenta con una reconocida carrera en telenovelas y series, con participaciones en producciones como El señor de los cielos, La madrastra, Corazones al límite y Buscando a Frida. Su perfil artístico, su presencia mediática y su vínculo con México la convierten en una candidata que encaja con el tipo de figuras que suele convocar el programa.

La cuarta temporada del reality ha optado por revelar poco a poco a sus participantes, utilizando pistas en redes sociales para mantener el misterio y alimentar la conversación digital.

Hasta el momento, entre los primeros confirmados figuran Ernesto Laguardia y Karina Torres, mientras que el tercer nombre será anunciado oficialmente este miércoles.

Si finalmente se confirma la participación de Ximena Herrera, Bolivia tendría presencia en una de las vitrinas televisivas más populares del entretenimiento latinoamericano.

Por ahora, la pregunta sigue abierta y la expectativa está en su punto más alto: ¿será Ximena Herrera la nueva habitante?

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