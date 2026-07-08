Tini Stoessel vivió con mucha emoción el triunfo de la Selección argentina frente a Egipto en Atlanta y celebró la clasificación a cuartos de final junto a Bautista, el hijo de Rodrigo De Paul.

La cantante alentó a la Albiceleste desde la platea y fue parte de una jornada cargada de nervios, alegría y desahogo tras la agónica remontada del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Luego del pitazo final, las familias de los jugadores festejaron como si se tratara de una final. Entre ellas estuvo Tini, quien fue captada cantando y alentando junto a Bauti, en una escena que rápidamente enterneció a los fanáticos argentinos.

El video fue registrado y compartido por el periodista Ezequiel Trajterman, donde se observa a la intérprete de “Miénteme” disfrutando el momento con entusiasmo y mucha complicidad.

La imagen no pasó desapercibida en redes sociales. Muchos usuarios destacaron la naturalidad del festejo y celebraron ver a Tini acompañando de cerca a Rodrigo De Paul y a la Selección en esta etapa decisiva del Mundial.

La cantante y el futbolista suelen mantener un perfil reservado respecto a su vida privada, por lo que este tipo de momentos familiares despiertan especial atención entre sus seguidores.

Tras el triunfo argentino, Tini también le dedicó un mensaje especial a De Paul en redes sociales. El mediocampista compartió una publicación con la frase “Con el corazón”, y la artista no tardó en responder con una muestra de cariño.

“Te amo, mi amor”, escribió Tini en sus historias de Instagram al compartir la imagen. Luego agregó: “Te amo, Argentina”, junto a emojis de corazones y la bandera nacional.

La artista viene acompañando al futbolista durante la competencia y también alentando a la Selección argentina, que mantiene viva la ilusión mundialista tras una victoria sufrida, emocionante y celebrada por millones de hinchas.

Entre la pasión por la Albiceleste, el amor y los gestos familiares, Tini volvió a ser parte de uno de los momentos más comentados de la jornada mundialista.

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