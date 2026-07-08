La pasión por la Selección argentina volvió a dejar una escena tan espontánea como emocionante. En Córdoba, un chofer de colectivo no pudo contener la alegría tras el gol agónico de Enzo Fernández ante Egipto y detuvo la unidad por unos segundos para festejar con los pasajeros.

El episodio ocurrió este martes, durante el partido en el que Argentina logró una sufrida remontada 3-2 y aseguró su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.

Gonzalo, conductor de una unidad de SiBus en la ciudad capital, se encontraba trabajando mientras escuchaba el encuentro. Como muchos argentinos, no podía ver el partido en vivo, pero seguía cada minuto desde su puesto laboral.

“Este es un horario que tengo siempre, hace mucho tiempo ya. Tocó ir a trabajar y dije: ‘Bueno, lo escucharemos, no hay problema’”, contó el chofer en diálogo con un medio local.

La emoción explotó sobre el final, cuando Enzo Fernández marcó el tercer gol argentino y selló la victoria de la Albiceleste. En ese instante, Gonzalo decidió frenar el colectivo, colocar el freno de mano y compartir el festejo con quienes viajaban a bordo.

“Solo frené en ese gol, en el tercero. Se termina el partido y seguimos en el Mundial, por eso frené. Fue una emoción tan grande”, recordó.

El momento fue filmado por una mujer que viajaba en uno de los asientos delanteros y rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se ve al conductor celebrar con los pasajeros, abrazarlos y dejarse llevar por la alegría de un triunfo que se vivió como una final.

Gonzalo explicó que muchos pasajeros ya son parte de su rutina diaria y que, con el tiempo, se genera una relación especial. “Los pasajeros son como una familia. Uno se hace compinche”, expresó.

Por eso, asegura que todo fue espontáneo. “Quise festejarlo y abrazar a los pasajeros. Fue todo muy espontáneo. Se subió otro hombre y también lo abracé. Qué alegría, por Dios”, relató emocionado.

Tras volverse viral, el chofer contó que el próximo partido podrá verlo desde su casa, acompañado por familiares y amigos. Antes de despedirse, también dejó un mensaje para el capitán argentino.

“Messi, si me estás viendo, gracias, capitán. ¡Vamos, Argentina!”, dijo con la misma emoción con la que celebró arriba del colectivo.

La escena refleja una vez más cómo la Selección argentina atraviesa la vida cotidiana de sus hinchas: en las casas, en los trabajos, en las calles y hasta en un colectivo que, por unos segundos, se convirtió en una tribuna albiceleste.

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