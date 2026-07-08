Tras ser eliminados del Mundial, solo un jugador volvió a Brasil: ¿quién fue y qué dijo?

El lateral Danilo fue el único de los 26 futbolistas convocados por Brasil para el Mundial 2026 que regresó al país en el vuelo fletado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), tras la eliminación en los octavos de final de la competición, y prefirió abandonar el aeropuerto sin hacer declaraciones.

El jugador del Flamengo desembarcó en la madrugada de este miércoles junto con integrantes de la comisión técnica y funcionarios de la CBF en el aeropuerto internacional de Río de Janeiro, mientras el resto de los convocados inició directamente desde Estados Unidos sus vacaciones o el retorno a los países donde actúan con sus respectivos clubes.

El uso del vuelo organizado por la CBF era opcional y solo Danilo decidió utilizarlo.

Aunque inicialmente estaba previsto que abandonara la terminal por el Salón Noble, en donde lo esperaba la prensa, el defensor cambió de recorrido a última hora y salió por la puerta principal, pero evitó cualquier contacto con los periodistas.

Quien sí habló fue el coordinador ejecutivo de las selecciones de la CBF, Rodrigo Caetano, que defendió la continuidad del técnico italiano Carlo Ancelotti pese al fracaso en el Mundial.

"Ya dijimos después del partido que la continuidad es, en mi opinión, un punto de partida. Para que no tengamos un ciclo como el anterior, esa estabilidad de la comisión técnica es un aspecto positivo", afirmó el dirigente.

Caetano sostuvo que, pese al resultado, el equipo dejó señales alentadoras para el próximo ciclo mundialista.

"Muchos jugadores jóvenes sumaron minutos, fueron bien aprovechados e incluso se consolidaron en este Mundial", afirmó en referencia a promesas como Endrick y Rayan.

El coordinador de selecciones de Brasil afirmó que, a partir de lo que Ancelotti ya ha pensado sobre la renovación de la selección con miras al Mundial de 2030, "empezaremos a pensar en los amistosos de septiembre y octubre, con la esperanza de tener un ciclo mucho más estable que el anterior".

El dirigente también defendió el balance del trabajo de Ancelotti, quien asumió el cargo hace un año y cuatro meses.

"Todos esperábamos llegar más lejos en Mundial, pero la competición ha demostrado ser muy equilibrada. Lamentablemente nos detuvimos en los octavos de final, incluso con una selección en evolución. Aun así, la evaluación es positiva. Si no lo fuera, él no habría permanecido ni habría decidido seguir en el cargo", aseguró.

La derrota por 2-1 frente a Noruega el pasado sábado puso fin de forma prematura a la campaña brasileña y profundizó una de las peores sequías de títulos en su historia.

La Canarinha llegará al Mundial de 2030 con 28 años sin conquistar un título mundial, desde el obtenido en Japón y Corea del Sur 2002.

Además, fue la primera vez que quedó eliminada en los octavos de final desde el Mundial de Italia 1990.

La caída también prolongó la serie de derrotas de Brasil frente a selecciones europeas en partidos de eliminación directa de los Mundiales. Desde que conquistó el título en 2002, el pentacampeón ha sido eliminado sucesivamente por Francia (2006), Países Bajos (2010), Alemania (2014), Bélgica (2018), Croacia (2022) y ahora Noruega.

EFE

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