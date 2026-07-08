¿Subió o bajó? Así cotiza el dólar paralelo esta tarde en Bolivia

El dólar paralelo continúa siendo uno de los principales indicadores seguidos por comerciantes, importadores y consumidores en Bolivia. Este miércoles 8 de julio, la divisa estadounidense registra una cotización de Bs 10,18 para la compra y Bs 10,19 para la venta, manteniéndose en niveles elevados pese a leves variaciones registradas durante la jornada.

En horas de la mañana, el tipo de cambio llegó a ubicarse entre Bs 10,13 y Bs 10,16, reflejando pequeños movimientos intradía que no modifican la tendencia de estabilidad observada en el mercado paralelo.

Aunque opera fuera del sistema financiero regulado, este mercado continúa siendo una referencia para diversos sectores económicos. La cotización del dólar paralelo influye en la fijación de precios de bienes y servicios, especialmente en actividades vinculadas al comercio y las importaciones.

Tipo de cambio oficial

Por su parte, el tipo de cambio oficial también mantiene un proceso de ajuste dentro del nuevo régimen de tipo de cambio flexible implementado por las autoridades económicas. En la última referencia, el dólar oficial se ubicó en Bs 9,96, luego de haber iniciado este esquema en Bs 9,76.

La diferencia entre ambas cotizaciones continúa siendo seguida de cerca por analistas y agentes económicos, ya que la brecha cambiaria sigue incidiendo en las expectativas del mercado y en la dinámica de precios.

Mientras tanto, tanto el dólar oficial como el paralelo continúan marcando referencias distintas para la economía boliviana, en un escenario donde la evolución del tipo de cambio sigue siendo uno de los temas de mayor interés para la población y el sector productivo.

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